Spannendes Heimspiel: Passau Black Hawks empfangen die Bayreuth Tigers

Passau. (PM Black Hawks) Am Freitagabend um 18 Uhr steht für die Passau Black Hawks ein echtes Highlight auf dem Spielplan: In der heimischen Eis-Arena treffen die Dreiflüsse Städter auf die ambitionierten Bayreuth Tigers.

Beide Teams sind mit drei Siegen aus vier Spielen erfolgreich in die Saison gestartet und überzeugen bislang vor allem in der Offensive. Während die Black Hawks im Schnitt vier Tore pro Partie erzielen, kommen die Tigers sogar auf 4,5 Treffer. In der Defensive gibt es auf beiden Seiten noch Luft nach oben – Passau kassierte bislang durchschnittlich vier Gegentore, Bayreuth sogar fünf. Die Fans dürfen sich also auf ein torreiches und hochspannendes Duell freuen.

Besonders wachsam müssen die Hausherren bei Bayreuths Topscorer Kyle Bollers sein, der bereits neun Scorerpunkte (drei Tore, sechs Vorlagen) auf seinem Konto hat. Verzichten müssen die Gäste allerdings auf Aidan Brown, der nach einem Foulspiel (Check gegen den Kopf) gesperrt wurde.

Die Passau Black Hawks setzen im Kampf um wichtige Punkte auf die lautstarke Unterstützung ihrer Fans. „Gerade in engen Spielen kann der siebte Mann auf den Rängen den Unterschied machen“, betont Geschäftsführer Kevin Dierks.

Auch die Bayreuth Tigers reisen mit zahlreichen Anhängern an, darunter viele Selbstfahrer und ein eigens organisierter Fanbus. „Wir freuen uns auf eine gut gefüllte Eis-Arena am Feiertag und ein spannendes Duell gegen einen direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze. Unsere Mannschaft wird alles geben, um die Punkte in Passau zu behalten“, so Dierks weiter.

Kommt zahlreich in die Eis-Arena, feuert die Black Hawks lautstark an und macht das Heimspiel zu einem echten Eishockey-Fest! Tickets sind online unter etix.com sowie ab 17 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird das Spiel live und in HD-Qualität auf sprade.tv übertragen.

Beste Voraussetzungen also für einen emotionalen und mitreißenden Eishockeyabend in Passau! -czo

