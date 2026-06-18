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Home Deutschland DEL 2 Bietigheim Steelers „Spannende Verstärkung“: Bietigheim Steelers verpflichten den nächsten hochtalentierten Goalie
Bietigheim SteelersTransfer-News

„Spannende Verstärkung“: Bietigheim Steelers verpflichten den nächsten hochtalentierten Goalie

18. Juni 20262 Mins read164
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Torwart Keanu Salmik - © EVL Betty Ockert
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Bietigheim. (Steelers) Die Steelers freuen sich, mit Keanu Salmik einen weiteren talentierten und ehrgeizigen Torhüter für die kommende Saison verpflichten zu können.

Der junge Schlussmann wird künftig das Trikot der Steelers tragen und im Ellental den nächsten Schritt seiner Entwicklung im Profieishockey gehen. Das gaben die Steelers heute auf ihren Kanälen bekannt.

Der am 28.07.2005 in Freiburg geborene Goalie bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus dem Nachwuchs- und Seniorenbereich mit. Mit einer Körpergröße von 1,78 Metern, einem Gewicht von ca. 78 Kilogramm verfügt der Linksfänger über beste Voraussetzungen, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln.

Seine Eishockeyausbildung begann der deutsch-slowakische Goalie beim EHC Freiburg, bevor er in den Nachwuchs der Schwenninger Wild Wings wechselte. Dort durchlief er die Altersklassen U17 und U20 und entwickelte sich zu einem der vielversprechendsten Torhüter seines Jahrgangs. Bereits früh sammelte er erste Erfahrungen im Seniorenbereich und kam für seinen Heimatclub EHC Freiburg zu Einsätzen in der DEL2, bei denen er überzeugen konnte.

Zur Saison 2023/24 schloss sich Keanu dem ESV Kaufbeuren an. Neben seiner Zeit im Nachwuchsbereich sammelte er weitere Erfahrungen im Umfeld einer DEL2-Organisation und bei den Lindau Islanders in der Oberliga Süd. In der Saison 2024/25 wechselte der Linksfänger zu den Stuttgart Rebels in die Oberliga Süd. Dort erhielt er regelmäßig Eiszeit im Seniorenbereich und konnte wichtige Erfahrungen sammeln. Besonders in den Duellen gegen die Steelers machte Keanu mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Mit zahlreichen Saves hielt er sein Team mehrfach im Spiel und hinterließ bei den Verantwortlichen der Steelers einen bleibenden Eindruck.

Zur vergangenen Saison folgte der Wechsel zu den Lindau Islanders. Auch dort konnte der junge Schlussmann weitere Spielpraxis auf Oberliga-Niveau sammeln und seine Entwicklung erfolgreich fortsetzen. Mit konstanten Leistungen empfahl er sich schließlich für den nächsten Schritt seiner Karriere.

Zu seinem Wechsel nach Bietigheim sagt Keanu Salmik: „Zunächst möchte ich mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen bedanken. Der Wechsel zu den Steelers ist für mich ein sehr wichtiger und zugleich attraktiver Schritt, besonders durch den Sprung von der dritten in die zweite Liga. Ich sehe darin die perfekte Möglichkeit, mich sportlich weiterzuentwickeln und mir Spielzeit auf einem höheren Niveau zu erarbeiten. Schon damals, als ich für Stuttgart gespielt habe, habe ich es immer sehr genossen, in Bietigheim zu spielen. Die Stimmung war jedes Mal richtig stark. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, das Ganze als Teil der Heimmannschaft zu erleben. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und werde alles dafür geben, damit wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen.“

„Mit Keanu Salmik gewinnen wir einen jungen und entwicklungsfähigen Torhüter, der bereits verschiedene renommierte Nachwuchsstandorte durchlaufen und wertvolle Erfahrungen in der DEL2 sowie der Oberliga gesammelt hat. Seine starke Ausbildung, sein Ehrgeiz und sein großes Potenzial machen ihn zu einer spannenden Verstärkung für die kommende Saison“, so die Steelers.

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