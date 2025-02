Spannende Neuigkeiten beim Deggendorfer SC: Das war â€žFrag den Moserâ€œ

Deggendorf. (PM DSC) Am heutigen Abend fand unter der Leitung von Deggendorfs Oberbürgermeister Dr. Christian Moser eine weitere Ausgabe von „Frag den Moser“ statt, in der DSC-Prokurist Stefan Liebergesell den Fans und Interessierten spannende Neuigkeiten rund um den Deggendorfer SC präsentierte.

In einer informativen Runde wurden zahlreiche Themen besprochen, die für den Verein und seine Anhänger von großer Bedeutung sind. Zu den wichtigsten Punkten des Abends gehörten:

Zweite Eisfläche für Deggendorf: Oberbürgermeister Dr. Christian Moser präsentierte das bereits zugesagte Projekt für eine zusätzliche Eisfläche am Standort Fischerdorf, die eine wichtige Investition in die Zukunft und einen weiteren Meilenstein des Eissports in der Region darstellt.

Vertragsverlängerung von Ondrej Pozivil: Der erfahrene Verteidiger bleibt dem DSC treu. Nach 175 Pflichtspielen wird unsere Nummer 25 auch in der kommenden Saison das Trikot der Rot-Blauen tragen.

Neue Vorverkaufsstelle: Die Tourist-Information im Alten Rathaus wurde als offizielle Vorverkaufsstelle vorgestellt. Ab sofort sind dort nicht nur Tickets für Heimspiele, sondern auch ausgewählte DSC-Fanartikel erhältlich.

Playoff-Ticketing freigeschaltet: Die Fans der Niederbayern können sich auf spannende Playoff-Achtelfinals gegen die Herford Ice Dragons freuen – die Eintrittstkarten dafür sind im Ticketshop des DSC bereits buchbar.

Neues Spitzen-Duo für den e.V.: Franz und Romy Niemeier wurden als designierte Vorstände des Deggendorfer SC e.V. vorgestellt und werden künftig Verantwortung für die Geschicke des Stammvereins übernehmen.

Der DSC bedankt sich für das große Interesse und die rege Beteiligung an der Veranstaltung, sowie auch bei der Stadt Deggendorf und Oberbürgermeister Dr. Christian Moser für die Möglichkeit, dem DSC diese Bühne zu geben.

