Spätes Erwachen der Memmingen Indians in Füssen: Sieg im Shootout

Memmingen (fl). ECDC Memmingen konnte im Allgäu-Derby beim EV Füssen mit 3:2 n.P. gewinnen.

In einem umkämpften Spiel am Kobelhang taten sich die Indians gegen kompakte Gastgeber aus Füssen schwer, gingen dann letztendlich aber doch als Sieger vom Eis. Am Dienstag findet das „Spiel der Herzen“ gegen den EC Peiting statt (19:30 Uhr).

Die Indians und der EV Füssen trafen bereits das dritte Mal in dieser Saison aufeinander. Die Gastegeber luden zum traditionellen Arena-Spiel rund um die Feiertage ein. Hunderte Memminger Anhänger unterstützen die Indians, die ohne Veränderungen im Line-Up ins Allgäu-Derby gingen. Das erste Drittel endete torlos. Gegen hochmotivierte Füssener taten sich die Maustädter schwer. Die Indians schafften es nicht, den gewohnten Offensivdruck aufzubauen, da Füssen spielerisch und vor allem körperlich gut dagegenhielt.

Das zweite Drittel blieb aus Sicht des ECDC zerfahren. Das Team von Coach Huhn kam weiterhin nicht richtig in Fahrt und fand keine Lösungen, um zum Torerfolg zu gelangen. Zu oft wurde sich an der Bande abgemüht, ohne wirklichen Druck aufbauen zu können. Der EV Füssen ging jedoch in Führung: Marek Slavik traf zum 1:0 für die Schwarz-Gelben. Mit diesem Zwischenstand ging es in die letzte Drittelpause.

Im letzten Drittel ging es ähnlich weiter. Die Rot-Weißen drängten zwar auf den Ausgleich, doch Füssen spielte weiterhin kompakt und ließ wenig zu. Die Ostallgäuer erhöhten rund fünf Minuten vor dem Ende durch Simon Boyko in Überzahl auf 2:0. Drei Minuten vor dem Ende bot sich dem ECDC aber die große Gelegenheit, in doppelter Überzahl nochmals ins Spiel zu kommen. Brett Ouderkirk schloss mit einem platzierten Schuss zum 1:2 ab. Zwanzig Sekunden später traf Felix Brassard sogar zum 2:2 und ließ den Gästeblock erneut jubeln. Ein Sieger konnte in der regulären Spielzeit nicht mehr ermittelt werden, weshalb die Partie in die Overtime geschickt wurde.

Dort schafften es beide Teams ebenfalls nicht für eine Entscheidung zu sorgen, die größte Möglichkeit wurde den Indians zurückgepfiffen. Im Penaltyschießen ging es aber spannend weiter. Den entscheidenden Penalty zum 2:3 n.P. verwandelte Linus Svedlund, nachdem er, und auch Felix Brassard, zuvor bereits einmal erfolgreich war. Die Indians sicherten sich damit den Zusatzpunkt in einer umkämpften Begegnung am Kobelhang.

Am Dienstag gibt es das nächste Heimspiel am Hühnerberg. Einen Tag vor Heiligabend findet das traditionelle „Spiel der Herzen“ statt. Der EC Peiting gastiert dann in der ALPHA COOLING-Arena. Puck Drop ist um 19:30 Uhr. Karten sind bereits online im VVK verfügbar.

EV Füssen vs ECDC Memmingen 2:3 n.P. (0:0/1:0/1:2/0:1)

Tore: 1:0 (25.) Slavik (Straub, Linden), 2:0 (56.) Boyko (Peukert, Flammann, 5-4), 2:1 (57.) Ouderkirk (Svedlund, Brassard, 5-3), (58.) Brassard (Ouderkirk, Fominych, 5-4), 2:3 (65.) Svedlund (GWG)

Strafminuten: Füssen 12- Memmingen 10

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!