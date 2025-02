SpÃ¤ter K.O. in Ravensburg: Huskies unterliegen Towerstars knapp

Kassel. (PM Huskies) Zum zweiten Top-Spiel an diesem Wochenende waren die Huskies am heutigen Abend in Ravensburg zu Gast.

Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Gastgeber früh im Mittelabschnitt mit einem Powerplaytreffer in Führung, ehe Olsen Minuten später einen Schuss von Keck zum Ausgleich abfälschte. Drei Minuten vor Ende der Partie entschieden die Towerstars das Spiel mit einem Treffer in eigener Unterzahl zu ihren Gunsten.

Gleich zu Beginn der Partie nahmen sich die Schlittenhunde zunächst selbst aus der Partie: Nach Strafen gegen Olsen und Müller galt es, fast zwei Minuten doppelter Unterzahl gegen das beste Powerplay der Liga zu überstehen. Tatsächlich gelang dies, auch aufgrund einer starken Parade von Maurer, bravourös. In der Folge bekamen auch die Huskies zwei Überzahlsituationen innerhalb kürzester Zeit zugesprochen. Gerade während der ersten Gelegenheit kam die Überzahlformationen noch so gar nicht ins Laufen und am Ende verstrichen auch diese beiden Gelegenheiten. Vor der Pause kamen die Towerstars noch zu einem gefährlichen Abschluss, doch Latta verfehlte das Tor knapp (16.).

Die Towerstars nahmen noch knapp eine Minute Überzahl mit in den Mittelabschnitt und wussten dieses auch sofort zu nutzen: Sezemsky ließ mit seinem Schlagschuss Maurer keine Chance und stellte aus 1:0 (21.). Die Gastgeber hätten direkt im Anschluss auch noch erhöhen können, ließen die folgenden Gelegenheiten aber aus. In der 26. Minute gelang es dann Olsen auf der anderen Seite einen Distanzschuss von keck entscheidend abzufälschen und so die Partie wieder auszugleichen. Mit einem druckvollen Powerplay für Ravensburg schwappte das Momentum wieder etwas auf deren Seite, der Spielstand blieb aber, auch weil die Partie sich in der Folge wieder sehr ausgeglichen gestaltete, bis zur zweiten Pausensirene bestehen.

Das Schlussdrittel startete schwungvoll. Die Gastgeber hatten in dieser Phase einige kleinere Gelegenheiten, konnten den Puck aber nicht an Maurer vorbeibringen. Etwa fünf Minuten vor Ende des Spiels bot sich schließlich mit einem Powerplay die perfekte Gelegenheit für die Schlittenhunde in Führung zu gehen. Der Treffer fiel jedoch auf der anderen Seite: Czarnik eroberte den Puck und legte schließlich vor dem Tor quer auf Dietz, welcher zur Führung für die Gastgeber verwandelte (57.). Die Schlussoffensive der Schlittenhunde blieb ohne Erfolg und so müssen sie die Rückreise nach Nordhessen ohne Punkte antreten.

Tore:

1:0 Sezemsky (PP – Dietz, Karlsson – 21. Min.)

1:1 Olsen (Keck – 26. Min.)

2:1 Dietz (SHG – Czarnik – 57. Min.)

