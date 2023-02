SouverÃ¤ner Kasseler AuswÃ¤rtssieg in Heilbronn

Kassel. (PM Huskies) Zum Familientag der Falken gastierten die Kassel Huskies am Sonntagnachmittag in Heilbronn. Mit 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) nahm der Tabellenführer auf...

Kassel. (PM Huskies) Zum Familientag der Falken gastierten die Kassel Huskies am Sonntagnachmittag in Heilbronn. Mit 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) nahm der Tabellenführer auf souveräne Weise die nächsten drei Punkte mit zurück nach Nordhessen.

In der Anfangsphase sind die Nordhessen präsent – Tomas Sykora hat die erste guten Möglichkeit für den ECK. Auf der Gegenseite läuft Falke Maximilian Leitner nach einem Kasseler Scheibenverlust frei auf Kielly zu und vergibt. Heilbronns Goalie Florian Mnich wird hingegen mit einem harten Versuch Joel Keussens von der blauen Linie geprüft. Dann hat Jeremy Williams eine große Gelegenheit, scheitert an Kielly und dem Pfosten. Die Hausherren gehen wenig später mit 1:0 in Führung – Philipp Preto muss nach Vorarbeit von Ryan Valentini nur noch einschieben (17.). Mit einem schönen Spielzug gleichen die Huskies gegen Ende des Drittels aus. Mit Tempo geht es über Joel Lowry, der auf Max Faber ablegt, dessen platzierter Schuss in die Maschen fliegt – 1:1 (19.) Sofort legen die Huskies nach und drehen innerhalb von beeindruckenden 19 Sekunden das Spiel. Joel Keussen hat viel Platz und trifft über die Schulter von Mnich zur Huskies-Führung (20.)

Eine große Kontergelegenheit für Husky-Stürmer Thomas Reichel läutet das zweite Drittel ein. Gegenüber ermöglicht hingegen ein Aufbaufehler der Nordhessen Noah Dunham die Topchance zum Ausgleich – Kielly pariert jedoch stark. Abgesehen vom Kasseler Doppelschlag gegen Ende des ersten Drittels, steht die Falken-Defensive geordnet und macht es den Huskies schwer. Dann eine schmerzhafte Szene: Lois Spitzner bekommt den Puck unglücklich in das Gesicht und muss vom Eis, konnte wenige Minuten später glücklicherweise wieder zurückkehren. In der 31. Spielminute folgt die erste Strafe des Spiels – und es trifft die Huskies. Der Spitzenreiter schlägt jedoch mit seiner Spezialität zu und trifft in Unterzahl – Tim McGauley verwandelt aus halbrechter Position (32.) Als die Blau-Weißen gerade wieder vollzählig sind, muss der nächste Husky auf die Strafbank. Doch die Gäste überstehen auch die zweite Unterzahl schadlos.

Im Schlussdrittel kratzt Jake Kielly zunächst erstmal die Scheibe gerade noch so vor der Torlinie weg. Bei einer Chance von Cabana haben die Huskies nochmal etwas Glück, dass ein Puckverlust nicht bestraft wird. Die Mannen von Bo Subr überstehen ein weiteres Powerplay der Falken, bevor sich ihnen dann selbst das erste Mal in der Partie eine Überzahlgelegenheit bietet, jedoch ohne eigenen Treffer. Die Huskies spielen strukturiert und machen insgesamt nicht viel mehr, als sie müssen. Trotzdem erhöhen sie – Tim McGauley mit seinem zweiten Doppelpack in Folge, erneut auf Zuspiel von Joel Lowry, der seinen dritten Assist der Partie verbucht (52.). In der Schlussphase ist am nächsten Sieg des Hauptrundenmeisters nichts mehr zu rütteln.

Mit dem Auswärtssieg in Heilbronn feierten die Schlittenhunde nicht nur das nächste Erfolgserlebnis, sondern bescheren vor allem ihren zahlreich mitgereisten Fans eine fröhliche Rückreise nach Nordhessen. Weiter geht es am kommenden Freitag mit dem vierten Hessenderby der laufenden Saison. Ab 19:30 Uhr wollen die Huskies dann vor heimischer Kulisse gegen die Roten Teufel aus Bad Nauheim als Sieger das Eis verlassen.

Tore:

1:0 Preto (Valentini, Tonge – 17. Min.)

1:1 Faber (Weidner, Lowry – 19. Min.)

1:2 Keussen (Lowry, McGauley – 20. Min.)

1:3 McGauley (32. Min.)

1:4 McGauley (Lowry, Weidner – 52. Min.)

