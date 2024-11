SouverÃ¤ner Heimsieg: Huskies besiegen Selb mit 4:0

Kassel. (PM Huskies / PM Wölfe) Mit einem souveränen 4:0 (1:0/2:0/1:0)-Sieg gegen die Selber Wölfe schickten die Kassel Huskies die 4240 Zuschauer in der...

Kassel. (PM Huskies / PM Wölfe) Mit einem souveränen 4:0 (1:0/2:0/1:0)-Sieg gegen die Selber Wölfe schickten die Kassel Huskies die 4240 Zuschauer in der Nordhessen Arena zufrieden ins Wochenende.

Zu den dominanten Figuren auf Seiten der Huskies gehörte einmal mehr die Reihe um Ryan Olsen, Tristan Keck und Hunter Garlent. Zudem feierte Brandon Maxwell bereits den dritten Shutout der laufenden Saison.

Die Huskies bestimmten das Spiel von Beginn an. Wie so häufig zuletzt, haderten die Schlittenhunde jedoch mit der eigenen Chancenverwertung. Cutler (1.) und Garlent (2.) hätten bereits unmittelbar nach Spielbeginn die Führung besorgen müssen, scheiterten jedoch am besten Wolf des Abends, Torhüter Kevin Carr. Und auch Teamkollege Keck vergab in der 10. sowie der 11 Minute gleich mehrfach. Fast hätte man den Gästen das Urteil „perfektes Auswärtsdrittel“ zuschreiben können, wenn Ryan Olsen zwei Sekunden vor Drittelende nicht den ersehnten Dosenöffner gefunden hätte. Nach Bullygewinn hatte Garlent direkt abgezogen und Olsen schließlich den Rebound zur verdienten Führung über die Linie gechipt (20.).

Und jetzt blieb den Huskies das Momentum treu. Bereits kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts war es Yannik Valenti, der im Powerplay aus seiner Lieblingsposition am linken Bullykreis abzog und die Scheibe zum 2:0 in die Maschen jagte (23.). In der Folge entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch, der jedoch weder auf der einen, noch auf der anderen Seite zu Zählbarem führte. Erst gegen Drittelende schlug es dann wieder hinter Carr ein. Louis Brune hatte uneigennützig auf Ahlroth abgelegt und der Deutsch-Finne stellte so mit seinem ersten Saisontor auf 3:0 (40.).

Den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung setzte schließlich Hunter Garlent, der nach uneigennütziger Vorarbeit von Max Faber das 4:0 besorgte (51.). Den Wölfen vermochte trotz einer couragierten Leistung nicht viel gelingen. Sinnbildlich dafür traf Marco Pfleger in der 54. Minute aus bester Position nur den Pfosten (54.), so dass es beim 4:0 nach 60 Minuten blieb.

Weiter geht es für die Huskies am kommenden Sonntag beim Aufstiegskonkurrent aus Krefeld, ehe die DEL2 zu Gunsten des Deutschland Cups anderthalb Wochen pausiert.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

EC Kassel Huskies: Maxwell (Maurer) – Bender, Faber, Stadler, Müller, Detsch, Duquette, Sager – Mieszkowski, Turgeon, Cutler, Tschwanow, Ahlroth, Brune, Thiel, Weidner, Valenti, Keck, Garlent, Olsen

Selber Wölfe: Carr (Weidekamp) – Campbell, Gläßl, Heyter, Hördler, Raab, Körber – Bassen, McMillan, McNeill, Winquist, Peter, Pfleger, Krymskiy, Hofmann, Fischer, Miglio, Park, Kiedewicz

Tore: 20. Min. 1:0 Olsen (Garlent, Keck); 23. Min. 2:0 Valenti (Faber, Cutler; 5/4); 40. Min. 3:0 Ahlroth (Brune); 51. Min. 4:0 Garlent (Faber, Keck)

Strafzeiten: Kassel 4, Selb 6

Schiedsrichter: Haupt, Holzer (van Himbeeck, Höfer)

Zuschauer: 4.240

