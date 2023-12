SouverÃ¤ner Heimsieg: 7:2 Erfolg gegen den EC Pfaffenhofen

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Einen ungefährdeten 7:2 Sieg feierten die Erding Gladiators im Spiel gegen den EC Pfaffenhofen. Dabei sahen die rund 650...

Erding. (PM Gladiators) Einen ungefährdeten 7:2 Sieg feierten die Erding Gladiators im Spiel gegen den EC Pfaffenhofen.

Dabei sahen die rund 650 Zuschauer, die trotz dem Schneechaos den Weg in die Stadtwerke Erding Arena gefunden haben eine durchaus attraktive Partie. Auf Seiten des TSV fehlten neben den verletzten Dimitri Pätzold sowie Bastian Cramer auch Florian Zimmermann sowie Daniel Krzizok. Beide bekommen von Trainer Schütz eine kurze Auszeit, um richtig fit in die entscheidende Saisonphase gehen zu können. Sein Saisondebüt im Gladiators Trikot feierte dagegen Neuzugang Petr Pohl.

Bereits nach rund vier Spielminuten erzielte Michael Trox aus kurzer Distanz den Führungstreffer. Auch in der Folge spielte der Tabellenführer druckvoll und erspielte sich gute Chancen. Eine davon verwandelte Cheyne Matheson zum 2:0. Er war es auch, der nach einer schönen Einzelleistung in der zehnten Spielminute auf 3:0 stellte. Und nur rund eine Minute später hieß es 4:0. Max Forster markierte den Treffer. Trotz des deutlichen Rückstandes steckten die Gäste nicht auf, nahmen aktiv am Spiel teil und konnten mit hohem Einsatzwillen überzeugen. Die Belohnung war der 4:1 Anschlusstreffer durch David Felsöci.

Im zweiten Spielabschnitt spielten die Gladiators weiter seriös, ohne dabei zu glänzen. Nachdem Kilian Strack zunächst auf 4:2 verkürzen konnte, stellte abermals Forster den ursprünglichen Abstand wieder her.

Auch im letzten Drittel ein ähnliches Bild. Erding hatte den kampfstarken Gegner unter Kontrolle. Mit den Treffern zum 6:2 durch Mark Waldhausen sowie zum 7:2 – Forster traf zum dritten Mal an diesem Abend – brachten die Herzogstädter den Heimsieg in trockene Tücher.

Das nächste Heimspiel steigt am Freitag, 08.12.2023 um 20 Uhr. Zu Gast sind die Pirates aus Buchloe.

