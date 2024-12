SouverÃ¤ner Erfolg zum Jahresabschluss fÃ¼r die Indians gegen FÃ¼ssen

Memmingen. (PM Indians) Der ECDC Memmingen konnte im letzten Spiel des Kalenderjahres einen Heimsieg verbuchen.

Die Indians gewannen das Allgäu-Derby gegen den EV Füssen mit 4:1. Rund 2700 Zuschauer verfolgten das Spiel in der ALPHA COOLING-Arena. Weiter geht es am Freitag mit dem ersten Heimspiel 2025 gegen die Stuttgart Rebels.

Die Indianer starteten gut ins Allgäu-Derby. Der ECDC hatte im ersten Drittel die Partie im Griff und waren dem EVF ins fast allen Belangen überlegen. Milan Pfalzer markierte das 1:0. Die Hausherren erhöhten durch die Treffer von Markus Lillich und Matej Pekr in Überzahl auf 3:0. Robert Peleikis brachte die Scheibe noch zum 4:0 im Netz unter. Damit sorgten die Memminger bereits im ersten Drittel für eine komfortable Führung, die auch gut und gerne noch einige Treffer höher hätte ausfallen können.

Im zweiten Drittel stabilisierten sich die Gäste vom Kobelhang dann etwas. Memmingen war weiterhin am Drücker, hatte aber nicht mehr den Offensivdrang wie im ersten Drittel. Nachdem die Partei so früh bereits entscheiden war, plätscherte die Begegnung etwas dahin, die Rot-Weißen hatten einen Gang zurückgeschalten, was ihnen nach dem harten Programm der letzten Tage aber niemand verübeln konnte.

Das letzte Drittel verlief ähnlich. Dem EV Füssen gelang durch William Jerry der 1:4 Treffer. Die Indianer brachten den Sieg aber souverän über die Bühne. Den Memmingern gelang es zwar nicht mehr Benedikt Hötzinger im EVF-Gehäuse zu überwinden, Chancen spielten sie sich aber zur Genüge heraus. Es blieb am Ende beim verdienten 4:1 Derbysieg für den ECDC.

Weiter geht es im neuen Jahr mit einem Heimspiel in der ALPHA COOLING-Arena. Am Freitag gastieren die Stuttgart Rebels um 20:00 Uhr am Hühnerberg. Am Sonntag geht die Reise zum Topspiel nach Heilbronn. Spielbeginn ist um 18:30 Uhr.

ECDC Memmingen vs EV Füssen 4:1 (4:0/0:0/0:1)

Tore: 1:0 (4.) Pfalzer (Meier, Dopatka), 2:0 (7.) Lillich (Spurgeon, Fominych), 3:0 (12.) Pekr (Kurz, Homjakovs, 5-4), 4:0 (14.) Peleikis (Homjakovs, Schaefer), 4:1 (45.) William Jerry (Kryvorutskyy)

Strafminuten: Memmingen 8-Füssen 14

Zuschauer: 2675

