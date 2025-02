SouverÃ¤ner Erfolg: Indians besiegen Stuttgart

Memmingen. (mfr) Vom vorletzten Spiel der Oberliga-Hauptrunde kehrt der ECDC Memmingen mit einem 6:1 Erfolg aus Stuttgart heim.

Drei Powerplay-Treffer sichern dem ECDC den Sieg, der nie wirklich in Gefahr war. Am Freitag folgt das Heimspiel gegen Peiting, dann geht es mit den Playoffs los.

Die Indians gaben beim Tabellenschlusslicht vom Start weg den Ton an. Auch wenn zuerst keine Treffer fallen sollten, hatten die Memminger ein optisches Übergewicht. Das konnte erst der starke Tobi Meier nutzen, als er in der 16. Minute den Heim-Goalie geduldig aussteigen ließ und zum 1:0 einschob.

Im Mittelabschnitt setzten sich die Indianer dann etwas ab, auch weil das Powerplay funktionierte. Zuerst traf Matej Pekr mit seinem berüchtigten Schlagschuss in den Winkel, dann machte es ihm Markus Lillich nach, der ebenfalls in Überzahl zum 3:0 einschoss.

Das letzte Drittel nutzten die Indians dann noch zu weiteren Treffern, auch wenn bei den Gastgebern ganz kurz noch Hoffnung aufkeimte. Nach dem Anschluss der Rebels stellte Dominik Meisinger fast postwendend den alten Abstand wieder her. Der Verteidiger setzte sich dabei sehenswert durch und legte den Puck in den Winkel. Es folgte das wohl schönste Tor des Abends, was aber nicht unbedingt am Abschluss, sondern eher an der Vorarbeit lag. Neuzugang Lois Spitzner spielte dabei die Stuttgarter Hintermannschaft schwindlig und brachte den Puck zu Milan Pfalzer, der gekonnt verwandelte. Markus Lillich sorgte drei Minuten vor Schluss für den 6:1 Endstand, erneut waren die Maustädter im Powerplay erfolgreich.

Somit knackten die Indianer die 200-Tore-Marke in dieser Saison, am kommenden Freitag, im letzten Hauptrundenspiel, sollen auch die 100 Punkte geknackt werden. Zu Gast in der ALPHA COOLING-Arena ist dann der EC Peiting. Die Rot-Weißen werden die Hauptrunde definitiv als Vierter beenden, das steht seit Sonntag fest. Der Gegner wird aller Voraussicht nach aus Hannover kommen. Die Hannover Indians haben einen praktisch nicht mehr aufzuholenden Vorsprung in der Tordifferenz, welcher ihnen den fünften Rang im Norden quasi sicher bescheren wird.

Karten für das voraussichtliche Indianer-Duell, das erste Spiel findet am 02. März in Memmingen statt, sind online ab Samstag, 22.02. erhältlich. Es finden unter der Woche außerdem zwei Sonderverkäufe in der Eishalle statt, am Dienstag (15-17:30 Uhr) sowie am Freitag (9-11 Uhr). Hier können auch Sitzplatz-Dauerkarten verlängert werden. Saisontickets haben in den Playoffs keine Gültigkeit mehr.

Stuttgart Rebels – ECDC Memmingen 1:6 (0:1/0:2/1:3)

Tore: 0:1 (16.) Meier (Fominych), 0:2 (32.) Pekr (Svedlund, Lillich, 5-4), 0:3 (40.) Lillich (Svedlund, Pekr, 5-4), 1:3 (46.) Geidl (Fink, Pistilli), 1:4 (48.) Meisinger (Svedlund, Spurgeon), 1:5 (54.) Pfalzer (Spitzner, Spurgeon), 1:6 (58.) Lillich (Pekr, Svedlund)

Strafminuten: Stuttgart 8 – Memmingen 2

ECDC Memmingen: Eisenhut (Flott-Kucis) – Peleikis, Kurz; Svedlund, Meisinger; Ettwein, Schirrmacher; Homann, Schmidbauer – Pfalzer, Spurgeon, Spitzner; Lillich, Schubert, Meier; Fominych, Schaefer, Pekr.

DEL2-Lizenzunterlagen eingereicht

Der ECDC Memmingen hat, wie mehrere andere Teams der Oberligen, den Antrag zur Lizenzprüfung sowie die entsprechende Bürgschaft fristgemäß bei der DEL2 eingereicht. Diese sind notwendig, um im Fall der Fälle überhaupt das Recht auf eine Zulassungsprüfung für die zweithöchste deutsche Spielklasse zu haben.

Auch wenn wir einen turbulenten Sommer hinter uns haben, sind seitdem viele positive Entwicklungen, insbesondere eine beachtenswerte Konsolidierung der finanziellen Situation, eingetreten, die uns diesen Schritt überhaupt erst möglich machen. Dabei sind wir uns völlig im Klaren, dass es vor allem an der Infrastruktur der ALPHA COOLING-Arena noch erheblichen Verbesserungsbedarf gibt. Diesbezüglich sind die Gespräche mit der Stadt Memmingen bereits fortgeschritten.

Wir bedanken uns außerdem bei Thilo Frommlet, Geschäftsführer unseres Hauptsponsors GEFRO, der uns bei der Hinterlegung der Bürgschaft maßgeblich unterstützt hat.

Die Playoffs der Oberligen starten am 02. März. Unser Team geht mit einem Heimspiel in die Achtelfinal-Serie, Gegner sind die Hannover Indians oder die Herford Ice Dragons. Tickets sind ab dem 22.02. online erhältlich. Sonderverkäufe finden am Dienstag (15-17:30 Uhr), sowie am Freitag (9-11 Uhr) statt.

