SouverÃ¤ner AuswÃ¤rtssieg: Memmingen schlÃ¤gt den EV FÃ¼ssen

Mit 3:1 schlugen die Maustädter den EVF und holten damit sechs wichtige Punkte an diesem Wochenende. Am kommenden Sonntag folgt das nächste Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Deggendorf.

Es wartete ein weiteres unangenehmes Spiel am Kobelhang auf die Indians. Lubor Pokovic musste wegen Leistenproblemen pausieren, nachdem er bereits am Freitag nicht zu Ende spielen konnte.Im ersten Drittel bekamen die Zuschauer eine relativ ausgeglichene Begegnung zu sehen. Memmingen war auf leidenschaftliche Hausherren gefasst, die sollten sie auch bekommen. Der EV Füssen kämpfte tapfer gegen die Indians an und warf alles in die Waagschale. Es blieb aber beim 0:0, trotz Chancenplus bei den Gastgebern.

Im zweiten Drittel stabilisierte sich das Spiel der Indians zunehmend. Memmingen übernahm nun die Initiative und ging folgerichtig auch in Führung. Dominik Meisinger netzte zum wichtigen 1:0 für den ECDC ein (22.Minute). Zwei Minuten später erhöhten die Indianer, Denis Fominych beförderte die Scheibe zum 2:0 unter die Latte. Das Team von Daniel Huhn blieb die bessere Mannschaft, auch wenn Füssen gegen Ende des zweiten Drittels wieder etwas besser ins Spiel fand. Negatoives Highlight des Abschnitts war ein unnötiger und gefährlicher Bandencheck gegen Linus Svedlund, der zwar noch einmal zurückkehrte, das Spiel aber nicht mehr auf dem Eis beenden konnte.

Im letzten Abschnitt verwalteten die Rot-Weißen das Spiel clever, schafften es aber nicht aus der sich bietenden Überzahl Kapital zu schlagen. Sie ließen nicht mehr viel zu, während dem EV Füssen zunehmend die Kräfte schwanden. Trotzdem kamen die Gastgeber, die am Kobelhang für ihren unermüdlichen Kampf bis zur Schlusssirene bekannt sind, noch einmal zurück. Marco Deubler versenkte die Scheibe per Rückhand zum 1:2 für die Ostallgäuer und machte die Partie Deshalb rund zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit nochmals spannend. Am Sieg der Indians änderte dies aber nichts mehr. Den Schlusspunkt setzte Matej Pekr per Empty Net Goal zum 3:1 für Memmingen.

Weiter geht es für den ECDC in der kommenden Woche mit zwei weiteren schweren und zugleich wichtigen Partien. Am Freitag geht die Reise für das Team nach Peiting. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag folgt das nächste Heimspiel um 18:00 Uhr gegen den Tabellenzweiten aus Deggendorf. Karten für das Topspiel sind bereits online im VVK verfügbar.

EV Füssen: ECDC Memmingen 1:3 (0:0/0:2/1:1)

Tore: 0:1 (22.) Meisinger (meier, Bender), 0:2 (24.) Fominych (Homjakovs), 1:2 (58.) Deubler (Malzer, Kryvorutskyy), 1:3 (60.) Pekr (Peleikis, Kasten, ENG)

Strafminuten: Füssen 6 +5+Spieldauer (Moor) – Memmingen 8

ECDC Memmingen: Meder (Eisenhut) – Svedlund, Mastic; Kasten, Bender; Peleikis, Menner; Häring – Fominych, Homjakovs, Pekr; Meier, Meisinger, Pfalzer; Marsall, Bräuner, Ott; Fleischer, Sarto.

