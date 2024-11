SouverÃ¤ner AuswÃ¤rtssieg fÃ¼r de Indians beim SC Riessersee

Memmingen. (fl/mfr) Die Indians holen den nächsten Dreier auswärts an der Zugspitze beim SC Riessersee. Die Maustädter setzten sich am Ende verdient mit 5:2...

Die Maustädter setzten sich am Ende verdient mit 5:2 durch und bleiben damit an den oberen Tabellenplätzen dran. Am Freitag geht es in Höchstadt weiter, ehe zwei Tage später der EV Füssen an den Hühnerberg kommt.

Die Indians kamen gut aus der Kabine und hatten gleich zu Beginn gute Chancen. Auch in der Folge prüften sie SCR-Goalie Mechel mit guten Abschlüssen. Die Hausherren spielten ebenso mutig in Richtung Indianer-Tor und jubelten an diesem Abend zum ersten Mal. Alex Höller beförderte den Puck zum 1:0 unter die Latte, vorausgegangen war eine Unaufmerksamkeit im Memminger Spiel. Die Rot-Weißen glichen aber keine zwei Minuten später aus. Robert Peleikis stand goldrichtig und schob zum 1:1 in Überzahl ein. Rund 30 Sekunden später machte Matej Pekr den Doppelschlag perfekt. Der Angreifer lauerte vor dem gegnerischen Tor und stocherte die Scheibe zum 2:1 ins Netz. Mit diesem Zwischenstand ging es in die erste Pause des Abends.

Kurz nach der Pause mussten die Indians den Ausgleich hinnehmen. Robin Soudek schloss per One-Timer zum 2:2 für die Werdenfelser ab. Den ECDC sollte das aber nicht beeindrucken. In Überzahl bediente Robert Peleikis den freistehenden Brett Schaefer im Slot, der zum 3:2 traf. Pascal Dopatka legte zum 4:2 nach, ehe Alessandro Schmidbauer mit einem platzierten Schuss aus dem Handgelenk ebenfalls sein erstes Saisontor zum 5:2 erzielte. Eine komfortable Führung, mit der es ins letzte Drittel ging.

Im letzten Abschnitt der Partie ließen die Memminger dann nichts mehr anbrennen und verwalteten das Spiel. Am Ende blieb es beim verdienten 5:2 Auswärtssieg für die Indianer, die nach der Länderspielpause weiterhin ungeschlagen bleiben und den Abstand auf die Tabellenspitze auf einen Punkt verringern konnten.

Am Freitag steht nun ein weiteres Auswärtsspiel für die Indians an. Die Reise geht nach Höchstadt, jedoch ohne Fans aus dem Indianer-Lager. Grund ist die aktuelle Situation rund um die Baumaßnahmen in der Eishalle, die keine Fantrennung am Aischgrund erlaubt und somit von den Sicherheitsbehörden nicht abgenommen wurde. Der HEC feierte erst vor kurzem sein Saisondebüt vor eigener Kulisse. Wochenlang mussten die Franken ausschließlich auswärts antreten. Unter anderem in Memmingen waren sie dabei bereits erfolgreich. Nun soll Wiedergutmachung aus Memminger Sicht betrieben werden. Die Alligators müssen dabei auf ihren langjährigen Trainer Nemirovsky verzichten, welcher vor wenigen Wochen in die DEL2 wechselte. Morgan Perrson heißt der neue Mann an der Bande der Panzerechsen, der das Team in die Playoffs führen soll. Das Team um Ex-Indianer Maxim Mastic kam trotz der widrigen Umstände zuletzt auch immer besser in Fahrt, mit Anton Seewald und Jake Fardoe sind zwei bekannte Namen erwartungsgemäß auf den vorderen Scorer-Plätzen zu finden. Der HEC tritt unter der Woche erst am Mittwoch gegen Stuttgart an und hat somit einen Tag weniger Regeneration als der ECDC, bei erst 12 absolvierten Saisonspielen dürfte das aber keinen Ausschlag geben. Spielbeginn am Aischgrund ist am Freitag um 20:00 Uhr. Zwei Tage später sind die Indians zuhause gefordert: Das erste Allgäu-Derby der Saison am Hühnerberg findet am Sonntag statt, der ECDC trifft dann auf den aktuell formstarken EV Füssen. Los geht´s um 18:00 Uhr, Karten für die Partie sind online im VVK erhältlich.

SC Riessersee-ECDC Memmingen (1:2/1:3/0:0)

Tore: 1:0 (11.) Höller (Soudek), 1:1 (13.) Peleikis (Lillich, Spurgeon, 5-4), 1:2 (14.) Pekr (Homjakovs), 2:2 (24.) Soudek (Schwarz), 2:3 (25.) Schaefer (Peleikis, Lillich, 5-4), 2:4 (30.) Dopatka (Meier), 2:5 (36.) Schmidbauer (Meier)

Strafminuten: Riessersee 11 –Memmingen 8

