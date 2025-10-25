Souveräner Auftritt: Indians schlagen Höchstadt

Memmingen. (PM Indians) Der ECDC Memmingen besiegte den Kontrahenten aus Höchstadt in der ALPHA COOLING-Arena.

Mit 5:1 setzte sich das Team von Daniel Huhn gegen die Alligators vom Aischgrund durch. 1700 Zuschauer waren am Hühnerberg anwesend. Am Sonntag geht es für die Indianer nach Oberbayern zu den Tölzer Löwen, ehe am Dienstag die Selber Wölfe in der Maustadt gastieren.

Die Indians starteten druckvoll ins Spiel. Memmingen schnürte die Alligators in den ersten zwanzig Minuten oftmals regelrecht ein. In der fünften Minute fiel dann der erste Treffer des Abends. Dominik Meisinger stocherte die Scheibe ins HEC-Gehäuse. Sekunden später dann der Doppelschlag. Felix Brassard netzte mit einem satten Handgelenksschuss zum 2:0 ein. Die Hausherren hätten die Führung ausbauen können, fast schon müssen. So ging es aber mit einem 2:0 für den ECDC in die Pause, womit die Gäste aus Höchstadt noch gut bedient waren.

Das Mitteldrittel verlief aus Sicht der Memminger dann nicht mehr ganz so dominant. Das Team von Daniel Huhn wich etwas von seiner Linie ab und Höchstadt fand besser in die Partie. Dennoch blieben die Rot-Weißen die spielbestimmende Mannschaft. Denis Fominych traf aus Zuspiel von Milan Pfalzer zum 3:0. Doch postwendend folgte der 1:3 Anschlusstreffer der Panzerechsen. Leon Dalldush fälschte die Scheibe ab und war der Torschütze für den Höchstadter EC. Mit diesem Zwischenstand ging es in die letzte Pause.

Im letzten Drittel sorgte Jayden Schubert für die Vorentscheidung. Aus spitzem Winkel gelang dem Angreifer das 4:1 für den ECDC. Am Ende war es schlussendlich ein verdienter und souveräner Erfolg vor heimischem Publikum. Tim Gorgenländer erzielte kurz vor Ende der Begegnung das 5:1 und macht den Deckel an diesem Abend drauf.

Am Sonntag geht es für die Indians ins Isartal. Die Memminger treten gegen die Tölzer Löwen an. Gegen das Team von Axel Kammerer wird eine spannende Partie erwartet. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr. Das nächste Heimspiel folgt bereits am Dienstag. Zum Topspiel kommen die Selber Wölfe, aktueller Tabellenführer, an den Hühnerberg. Puck Drop ist um 19:30 Uhr. Karten sind bereits online im VVK verfügbar.

ECDC Memmingen vs Höchstadter EC 5:1 (2:0/1:1/2:0)

Tore: 1:0 (5.) Meisinger (5-4), 2:0 (5.) Brassard (Spurgeon, Ouderkirk), 3:0 (33.) Fominych (Pfalzer, Gorgenländer), 3:1 (33.) Dalldush (Fardoe), 4:1 (48.) Schubert, 5:1 (60.) Gorgenländer (Brassard, Svedlund)

Strafminuten: Memmingen 14-Höchstadt 8

Zuschauer: 1706

