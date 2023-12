SouverÃ¤ner Auftritt der Tigers mit drei Punkten belohnt

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Mit veränderter Reihenzusammenstellung, welche R. Drothen in die Formation zu Elo und Stach brachte, ging man in die Partie...

Artikel anhören Artikel anhören

Bayreuth. (PM Tigers) Mit veränderter Reihenzusammenstellung, welche R. Drothen in die Formation zu Elo und Stach brachte, ging man in die Partie gegen Lindau.

In den ersten 20 Minuten sah man nur ein Team spielen, und zwar das der Bayreuth Tigers, die von Anfang an druckvoll unterwegs waren und Hattler im Tor der Islanders ein ums andere Mal unter Beschuss nahmen. Als Schaefer nach gut zwei Minuten der Scheibe hinterher ging und sich diese hinterm Tor erkämpfte, schnell Knaub bediente, stellte dieser die Führung her. 50 Sekunden später bediente N. Schindler, der in dieser Situation gefoult wurde, Ledlin, der auf und davon ging und bei angezeigter Strafe mit einem platzierten Schuss den nächsten Treffer setzte. Ein erstes Überzahlspiel der Tigers war dann gleich erfolgreich. Desautels nahm auf der Strafbank Platz, was die Jungs der Tigers ausnutzen konnten. Elo bediente Stach, der aus kurzer Distanz mit dem dritten Treffer aufwartete. Bevor die Gastgeber erneut in Überzahl einen Treffer setzten, waren es Knaub, Schaefer und Reinig, die bereits erhöhen hätten können. Dies gelang dann Elo, der fast mit Ablauf der vorangegangenen Strafe gegen Lindau seinen eigenen Versuch per Nachschuss verwertete und den Pausenstand von 4:0 auf die Anzeigentafel schrieb, denn die einzige gute Möglichkeit, die Schneider bei einem Alleingang kurz vor dem Pausenpfiff hatte, vereitelte Kristian mit starker Reaktion.

Zum Mittelabschnitt wechselte man bei den Gästen den Torhüter. Geidl kam für Hattler. Ein kleiner Ruck, der durch die Mannschaft ging, und ggf. die Pausenansprache des Trainers, bewirkten ein agileres Team vom Bodensee, die nun öfter in der Angriffszone auftauchten. Zunächst waren es aber die Tigers, die bei einer nächsten Powerplay-Gelegenheit durch Elo den Pfosten anvisiert hatten. Nach 27 Spielminuten kamen dann die Lindauer, nach einer schnell vorgetragenen Kombination, an deren Ende Hofmann stand, zum ersten Torerfolg des Abends. Als kurz darauf zunächst Kaiser auf die Strafbank wanderte, und Momente später Schneider folgte, waren die Tigers für genau 100 Sekunden in doppelter Überzahl. Schmidt hatte Pech bei einem Pfostentreffer und mehrere Abschlüsse fanden ihr Ziel nicht, sodass man diese gute Gelegenheit verstreichen lassen musste. Im Anschluss waren es Hult und Schaefer, die an Geidl scheiterten, bevor Zernikel aus kurzer Distanz die Scheibe zum 5:1 unters Dach schießen konnte. Beinahe schon in er zweiten Drittelpause, erlief Schneider einen langen Pass von Carciola, den der Stürmer der Islanders zum zweiten Treffer verwerten konnte.

Als zu Beginn des letzten Abschnitts R. Drothen zwei Minuten nahm, verteidigt man das anschließende Unterzahlspiel souverän, kam beinahe noch bei einem Konter, welchen Ledlin und Hult vortrugen, zum Torerfolg. Ähnlich wenige Minuten später, als Reinig aufs Sünderbänklein musste. Nach 49 gespielten Minuten legte Tölzer quer auf Elo, der aus dem Halbfeld zum 6:2 einschoss, bevor Schaefer kurze Zeit darauf zwei Mal an Geidl scheiterte. Kurz darauf war es Carciola, der in die Angriffszone lief, geschickt seine Gegner aussteigen ließ und Desaultes fand, der keine Mühe hatte, den dritten Treffer des Abends für die Gäste zu setzen. Allerdings währte die Freude nicht lange. Stach schnappte sich in der neutralen Zone die Scheibe, umkurvte einige Lindauer und stellte mit dem siebten Treffer für die Tigers den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte Hult, der kurz vor Ende mit einem halbhohen Schuss Erfolg hatte, und mit dem achten Torerfolg den Entstand auf das Scoreboard schrieb.

Ein, auch in dieser Höhe, durchaus verdiente Erfolg der Tigers, die souverän das Match absolvierten und den Gästen an diesem Abend keine Chance ließen.

-av-

Bayreuth Tigers vs. Lindau Islanders 8:3 (4:0, 1:2, 3:1)

Bayreuth: Kristian, Schulte, Appler – Tölzer, Reinig (2), Schmidt, S. Schindler, Zernikel, Tiffels, Nuss – Elo, Stach (2), R. Drothen (2), N. Schindler, Hult, Ledlin, Bergbauer, Schaefer, Knaub, Fabian, M. Drothen, Schwarz

Lindau: Hattler, Geidl (ab 21.) – Bergen (2), Desautels (2), Mayer, Grünholz, Obu, Faulhaber (2) – Strodel, Kaiser (2), Hofmann, Sommer, C. Wucher, Dosch, M. Wucher, Schneider (2), Carciola

Schiedsrichter: Noeller, Gerth – Lindner, Pfriem

Zuschauer: 1.304

Strafen: Bayreuth: 6 Lindau: 10 PP: Bayreuth: 2/5 Lindau: 0/3

Torfolge: 1:0 (3.) Knaub (Schaefer), 2:0 (3.) Ledlin (N. Schindler), 3:0 (5.) Stach (Elo) PP1, 4:0 (14.) Elo (Ledlin, Stach) PP1, 4:1 (27.) Hofmann (Desaultes, Strobel), 5:1 (35.) Zernikel (Bergbauer, Knaub), 5:2 (40.) Schneider (Grünholz, Carciola), 6:1 (49.) Elo (Reinig, Tölzer), 6:3 (50.) Desaultes (Kaiser, Carciola), 7:3 (51.) Stach (Reinig), 8:3 (60.) Hult (N.Schindler)

4718 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team