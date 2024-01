SouverÃ¤ner Auftakt ins neue Jahr fÃ¼r Bayreuth!

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Ohne den noch bei der U20-WM weilenden Samuel Schindler sowie den angeschlagenen Victor Knaub ging man die erste Partie...

Schnell entwickelte sich ein Spiel nach dem Geschmack der Tigers, die sofort hellwach waren und nach wenigen Sekunden zum ersten gefährlichen Abschluss durch Stach kamen. Noch keine 100 Sekunden auf der Uhr, da lief Ledlin ins Angriffsdrittel, drehte sich und suchte den Abschluss mit der Rückhand, der mit einem Erfolgserlebnis belohnt wurde, da die eher harmlos wirkende Scheibe dem Peitinger Goalie durch die Beine rutschte. Nur eine Minute später visierte Tom Schwarz nach einem Alleingang den Pfosten an, bevor Stach im Slot sowie Ledlin aus dem Halbfeld scheiterten. Die Gäste mussten sich dauernden Angriffen der Tigers erwehren und kamen nur bedingt zu einzelnen Entlastungsangriffen. Bei einem ersten Überzahlspiel der Gastgeber versuchte es Schmidt mit Gewalt und Elo zielte zu zentral, sodass man diese Gelegenheit liegen ließ. Als Peiting vermeintlich mehr ins Spiel kam, hatte man die richtige Antwort. Nicolas Schindler trug die Scheibe in die offensive Zone, wo er R. Drothen suchte und fand und der junge Angreifer der Tigers fackelte nicht lange, stellte mit einem platzierten Schuss auf 2:0. Als Elo in der 18. Minute die erste Strafe gegen die Tigers zog und in der Schlussminute des ersten Abschnitts Zernikel ihm folgte, versuchten sich die Gäste für 17 Sekunden in doppelter Überzahl, welche jedoch nicht genutzt werden konnte, sodass man mit der herausgeschossenen Führung in die erste Pause gehen konnte.

Zu Beginn des Abschnitts verteidigte man noch gut 1,5 Minuten Unterzahl souverän, bevor Habermann auf die Strafbank wanderte. Das anschließende Powerplay der Tigers verpuffte jedoch. Als R. Drothen nach 26 Minuten hinter dem gegnerischen Tor fein arbeitet und Schubert im hohen Slot fand, stellte dieser auf 3:0. Kurz darauf fuhr Brassard einen heftigen Check gegen Fabian, der benommen liegen blieb und im Anschluss in der Kabine behandelt werden musste. Das Ausbleiben einer möglichen Strafe erzürnte nicht nur die Fans der Tigers, sondern scheinbar alle Akteure, denn ab diesem Moment wurde das Spiel hektisch. Zunächst aber schlug in der 27. Minute die Paradereihe der Tigers zu. Stach auf Elo der schnell auf Hult legte und dieser zum 4:0, was im Anschluss für einen Torhüterwechsel bei den Gästen sorgte. In der gleichen Spielminute der nächste heftige Check gegen einen Tigers-Akteur. Dieses Mal nahm Gohlke Schaefer aufs Korn, was Ledlin mit einem umjubelten Fight gegen den Peitinger beantworte. Die Folge für den Stürmer der Tigers waren eine 5-minütige Strafe + Spieldauer. Da Gohlke für zwei Minuten sitzen musste, ging es zunächst mit jeweils vier Feldspielern weiter. Stach setzte in der Folge Elo ein, der die Scheibe mit Gewalt in das Tor von dem nun im Spiel befindlichen Magg zum 5:0 hämmerte. Der Rest des Mittelabschnitts brachte dann keine Erfolge, gleich auf welcher Seite, mehr ein.

Im Schlussabschnitt überließ man zunächst das Spiel den Gästen, die mehrfach zu Abschlüssen kamen, jedoch meist in Kristian ihren Meister fanden. Es dauerte bis zu 52. Spielminute, als Brassard perfekt in den Slot einlief und die erwartete Scheibe auch bekam, und sich und sein Team in dieser Situation mit einem Treffer belohnen konnte. Allerdings kamen die Tigers dann zurück und fanden Offensiv wieder statt. Als Elo eine Scheibe im Angriffsdrittel abfing, diese auf Hult ablegte und dieser Stach bediente, stand es 6:1. Die Drothen-Brüder ließen im Anschluss eine gute Möglichkeit aus, bevor Nicolas Schindler Anlauf nahm, das Spielfeld schnell überbrückte und den siebten Treffer setzte. Einen weiteren Fight bekam man kurz darauf zu sehen, als Ouderkrik einen Check, den Robin Drothen gefahren hatte, rächen wollte. Allerdings hatte er nicht mit der Gegenwehr des jungen Bayreuther Stürmers, der diesen kurzen Fight klar für sich entschied. Zum Abschluss trat dann nochmals die Paradereihe der Tigers auf den Plan, als Stach Hult vor dem Tor bediente, dieser aber uneigennützig auf Elo weiterleitete und damit den achten Treffer vorbereitete.

Diesem überzeugenden Auftritt zu Jahresbeginn folgt am Freitag das nächste Match im Tigerkäfig, wenn der SC Riessersee ab 19:30 zu Gast sein wird. -av

Bayreuth Tigers vs. EC Peiting 8:1 (2:0, 3:0, 3:1)

Bayreuth: Kristian, Schulte, Appler – Tölzer, Reinig, Zernikel (2), Tiffels, Schmidt, Nuss – Elo (2), Hult, Stach, Schubert, Schaefer, Ledlin (25), Schwarz, Schindler, R. Drothen (7), Fabian, M. Drothen, Bergbauer

Peiting: Fiedler, Magg (ab. 27.) – Beck, Biberger (2), Holzmann, Feuerecker, Mühlegger, van der Linde – Heger, Beauchemin-Brassard (2), Habermann (2), Greil, Payeur, Ouderkirk (5), Gohlke (2), Niewollik, Hanke, Krutsch (2)

Schiedsrichter: Becker, Gawlik – Rügner, Stehl

Zuschauer: 1.324

Strafen: Bayreuth: 36 Peiting: 15 PP: Bayreuth: 0/4 Peiting: 0/4

Torfolge: 1:0 (2.) Ledlin (Tölzer, Schubert), 2:0 (27.) R. Drothen (Schindler), 3:0 (26.) Schubert (R. Drothen, Schaefer), 4:0 (27.) Hult (Stach, Elo), 5:0 (28.) Elo (Hult, Stach), 5:1 (52.) Brassard (Habermann, Feuerecker), 6:1 (54.) Stach (Elo, Hult), 7:1 (56.) Schindler (Schmidt), 8:1 (59.) Elo (Stach, Hult)