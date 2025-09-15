Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ESV Buchloe

Souveräner Auftakt für Buchloe

15. September 20252 Mins read37
Buchloe. (chs) Relativ mühelos und dementsprechend standesgemäß sind die Buchloer Piraten am Sonntagabend zurück aus der Sommerpause in die neue Eiszeit gestartet.

Beim ersten Testspiel bezwangen die Freibeuter den Landesligisten Wanderers Germering in eigener Halle klar und ungefährdet mit 7:1 (3:0, 1:0, 3:1) und feierten so einen gelungenen Einstand in die Vorbereitungsphase. Die Piraten, die das Spiel zu jeder Zeit im Griff hatten erwiesen sich in einem typischen Testspiel vor allem offensiv als deutlich abgezockter und siegten so am Ende auch in der Höhe verdient.

Ein volles Lineup hatte der neue Trainer Waldemar Dietrich am Sonntag zu Verfügung, bei dem lediglich Alexander Thiel beruflich bedingt fehlte und wodurch die Perspektivspieler Marco Schwarz und Philipp Birk ihre Chance bekamen. Und vor allem letzterer hinterließ mit zwei Treffern an diesem Abend einen bleiben Eindruck, wobei die Buchloer durch die Bank eine geschlossene und über weite Strecken auch konzentrierte Leistung gegen den klassentieferen Landesligisten aus der Münchner Vorstadt zeigten.

Mit einigen Trainingseinheiten in den Beinen erwischten die Buchloer wenig überraschend den aktiveren und besseren Start, was nach viereinhalb Minuten auch mit dem Führungstreffer durch Philipp Keil belohnt wurde (5.). Diesen schraubten eben bereits erwähnter Philipp Birk (14.) und Michal Telesz (18.) bis zum ersten Seitenwechsel auf einen beruhigenden 3:0 Vorsprung in die Höhe, da die Buchloer bis dahin defensiv recht wenig zuließen.

Im Mittelabschnitt musste dann aber der wachsame Dominic Guran im ESV-Gehäuse doch erstmalig ernsthaft eingreifen, als er mit einer starken Parade den Anschlusstreffer verhinderte (23.). Germering hielt zwar – wie auch schon im ersten Drittel – ihren Möglichkeiten nach ganz ordentlich mit, doch wenn die Buchloer die Zügel etwas anzogen, war der Klassenunterschied vor allem in Sachen Abschlusseffizienz vor dem Tor doch deutlich sichtbar. So erhöhte Benedikt Diebolder schön freigespielt von Christian Guran alleine vor dem Tor auf 4:0 (27.), was aber der einzige Treffer in diesem Durchgang bleiben sollte.

Dafür dauerte es im letzten Abschnitt nicht lange, ehe die heimischen Fans bei der Rückkehr ihrer Lieblinge wieder jubeln durften – und das nach einem sehenswerten Tor von Neuzugang Adriano Carciola wohl besonders laut. Denn das 5:0 durch den Deutsch-Italiener nach 42 Minuten war sicherlich der schönste Treffer des Abends, als Carciola sich durch die Wanderer-Abwehr durchtanzte, einen Germeringer Verteidiger dabei sogar tunnelte und dann eiskalt einnetzte. Und nur 77 Sekunden später erhöhte Philipp Birk dann sogar mit seinem Doppelpack noch auf 6:0, was das Ergebnis auf der Anzeigentafel noch deutlicher machte. Denn zunächst schien den bemühten Gästen nicht einmal der Ehrentreffer vergönnt, als Michael Fischer einen Penalty vergab (46.). Stattdessen schnürte auf der Gegenseite auch Benedikt Diebolder mit einem perfekt abgeschlossenen Alleingang zum 7:0 seinen Doppelpack (48.). Am Ende durften die Germeringer dann aber doch noch jubeln, als Routinier Daniel Menge David Blaschta – der Guran zur Hälfte der Spielzeit im Tor abgelöst hatte – bei seinem Debüt im ESV-Dress zum 7:1 Endstand überwand (49.). Am deutlichen und verdienten Auftaktsieg der Hausherren änderte das aber freilich nichts mehr.

