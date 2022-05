Soramies verlÃ¤sst den ERC

Ingolstadt. (PM ERCI / EM) Die Wege von Samuel Soramies und dem ERC Ingolstadt trennen sich in diesem Sommer. Der Stürmer hat sich dazu...

Ingolstadt. (PM ERCI / EM) Die Wege von Samuel Soramies und dem ERC Ingolstadt trennen sich in diesem Sommer.

Der Stürmer hat sich dazu entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen.

Soramies kam im Sommer 2020 von den Adlern Mannheim zum ERC und bestritt in zwei Spielzeiten für die Oberbayern 95 Spiele, in denen ihm 18 Scorerpunkte (elf Tore, sieben Vorlagen) gelangen.

Ausgebildet wurde der Stürmer, der im Juni seinen 24. Geburtstag feiert, bei den Jungadlern Mannheim. In der Saison 2018/19 lief er für seinen Ausbildungsverein erstmals in der PENNY DEL auf.

Sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft feierte er in den vergangenen Wochen ihm Rahmen der WM-Vorbereitung.

„Samuel hat sich für einen anderen Club entschieden und möchte dort ein neues Kapitel in seiner Karriere beginnen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute und bedanken uns für die vergangenen beiden Spielzeiten im ERC-Trikot“, sagt Sportdirektor Tim Regan.

Soramies´ neues Ziel sollen laut mehreren Quellen die Augsburger Panther sein. Bestätigt ist der Wechsel offiziell noch nicht.