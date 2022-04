Sonthofen: Waibel beendet Traineramt

Sonthofen. (PM ERC) Peter Waibel beendet sein Engagement an der Bande und verabschiedet sich in den ERC-Ruhestand. Nach 34 Jahren gelebtem Eishockeysport als Trainer...

Nach 34 Jahren gelebtem Eishockeysport als Trainer zieht sich Sonthofens Urgestein aus dem aktiven Geschäft zurück. Der ehemalige BEV-Trainer (Auswahltrainer Bayerischer Eissport Verband) leitete seit dem Neuanfang die sportlichen Geschicke zusammen mit Vladimir Kames und unterstützte zudem die Nachwuchsarbeit des ERC Sonthofen.

Neben dem Aufstieg in die Landesliga und dem Gewinn der Bayerischen Bezirksligameisterschaft in diesem Jahr, war Peter Waibel auch maßgeblich am Gewinn der Bayernligameisterschaft im Jahr 2011 beteiligt. Auch in den vielen erfolgreichen Jahren als Nachwuchscoach prägte er das Sonthofner Eishockey wie fast kein anderer.

Peter Waibel steht zwar nicht mehr an der Bande, bleibt dem Verein aber als knallharter Verteidiger in der ERC-AH (Attraktive Herren) erhalten.