Sonthofen: Pastachak-Gala am Sonntagabend

Sonthofen. (PM ERC) Nach der knappen Niederlage gegen den Bayernligisten Kempten konnte der ERC Sonthofen im zweiten Vorbereitungsspiel der Eishockey-Landesliga einen 4:1-Heimsieg gegen den SC Forst feiern.

Neuzugang Lynnden Pastachak sorgte mit einem Hattrick für einen gelungenen Einstand und ließ die Fans aufhorchen.

Sonthofen war von Beginn an hellwach und setzte sich in den ersten Minuten im Verteidigungsdrittel der Gäste fest. Mit viel Mühe gelang es Forst, sich mehr und mehr aus den schwarz-gelben Fesseln zu lösen und eigene Akzente zu setzen. Die Partie nahm spürbar an Fahrt auf. Sonthofen mit mehr Spielanteilen und dem verdienten Führungstreffer: Marc Sill bediente den im Slot stehenden Lynnden Pastachak mit einem Musterzuspiel – Sonthofens Neuzugang ließ sich diese Chance nicht entgehen und versenkte die Scheibe an der Stockhand von SC-Goalie Thomas Zimmermann vorbei zur 1:0-Führung, die zugleich den Zwischenstand markierte.

Im Mittelabschnitt entwickelte sich ein munteres Hin und Her. Die Hausherren hatten zwar mehr Spielanteile, doch Forst hielt kämpferisch dagegen und erspielte sich seinerseits einige gute Chancen, die ERC-Goalie Stadelmann souverän entschärfen konnte. Für sein Gegenüber gab es hingegen in dieser Szene nichts zu halten: Nach einem sehenswerten Zuspiel von Ondrej Havlicek auf Lynnden Pastachak zog dieser trocken ab und zimmerte die Scheibe im Spitzenwinkel ins Netz – die doppelte Führung für Sonthofen. Doch Forst zeigte sich davon unbeeindruckt und blieb ein unangenehmer Gegner. Kurz vor der Spielhälfte zahlte sich das Engagement aus: Nach einem sehenswerten Spielzug setzte Andi Krönauer Maximilian Brunner links vor dem Tor in Szene – Stadelmann war chancenlos. Zwei weitere Strafzeiten auf beiden Seiten blieben ohne Folgen, sodass es beim Zwischenstand blieb.

Im letzten Drittel bestimmte der ERC klar das Geschehen. Forst kam nur noch vereinzelt in die Verteidigungszone der Hausherren. Kurz nach dem Wiederanpfiff war es erneut Sonthofens Neuzugang Lynnden Pastachak, der sich nicht zweimal bitten ließ: Im Alleingang kurvte er ums Tor der Gäste und versenkte die Scheibe unter der Latte – sein dritter Treffer des Abends. Drei Tore, drei Mal Pastachak – Hattrick komplett. Den Schlusspunkt setzte schließlich ERC-Stürmer Jochen Hartmann, der nach einer Traumvorlage von – wer hätte es gedacht – Lynnden Pastachak allein auf das Tor zulief und zur Freude der 556 Zuschauer zum 4:1-Endstand einschob.

Alles in allem war Forst ein sehr unangenehmer Gegner, und Sonthofen musste einiges in die Waagschale werfen, um den hart arbeitenden „Nature Boyz“ Herr zu werden. Großen Respekt hat sich unter anderem Sonthofens jüngste Reihe verdient: Die Stürmer Markus Walther (U20), Justin Weber und Philipp Zeiske sowie die Verteidiger Roman Zwicker und Marc Hindelang (U20) ließen nichts anbrennen und konnten auch nach vorne Akzente setzen.

