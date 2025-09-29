Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Landesliga Bayern Gruppe A ERC Sonthofen Bulls Sonthofen: Pastachak-Gala am Sonntagabend
ERC Sonthofen Bulls

Sonthofen: Pastachak-Gala am Sonntagabend

29. September 20252 Mins read50
Share
ERC Bank - © Klaus Ottenbreit
Share

Sonthofen. (PM ERC) Nach der knappen Niederlage gegen den Bayernligisten Kempten konnte der ERC Sonthofen im zweiten Vorbereitungsspiel der Eishockey-Landesliga einen 4:1-Heimsieg gegen den SC Forst feiern.

Neuzugang Lynnden Pastachak sorgte mit einem Hattrick für einen gelungenen Einstand und ließ die Fans aufhorchen.

Sonthofen war von Beginn an hellwach und setzte sich in den ersten Minuten im Verteidigungsdrittel der Gäste fest. Mit viel Mühe gelang es Forst, sich mehr und mehr aus den schwarz-gelben Fesseln zu lösen und eigene Akzente zu setzen. Die Partie nahm spürbar an Fahrt auf. Sonthofen mit mehr Spielanteilen und dem verdienten Führungstreffer: Marc Sill bediente den im Slot stehenden Lynnden Pastachak mit einem Musterzuspiel – Sonthofens Neuzugang ließ sich diese Chance nicht entgehen und versenkte die Scheibe an der Stockhand von SC-Goalie Thomas Zimmermann vorbei zur 1:0-Führung, die zugleich den Zwischenstand markierte.

Im Mittelabschnitt entwickelte sich ein munteres Hin und Her. Die Hausherren hatten zwar mehr Spielanteile, doch Forst hielt kämpferisch dagegen und erspielte sich seinerseits einige gute Chancen, die ERC-Goalie Stadelmann souverän entschärfen konnte. Für sein Gegenüber gab es hingegen in dieser Szene nichts zu halten: Nach einem sehenswerten Zuspiel von Ondrej Havlicek auf Lynnden Pastachak zog dieser trocken ab und zimmerte die Scheibe im Spitzenwinkel ins Netz – die doppelte Führung für Sonthofen. Doch Forst zeigte sich davon unbeeindruckt und blieb ein unangenehmer Gegner. Kurz vor der Spielhälfte zahlte sich das Engagement aus: Nach einem sehenswerten Spielzug setzte Andi Krönauer Maximilian Brunner links vor dem Tor in Szene – Stadelmann war chancenlos. Zwei weitere Strafzeiten auf beiden Seiten blieben ohne Folgen, sodass es beim Zwischenstand blieb.

Im letzten Drittel bestimmte der ERC klar das Geschehen. Forst kam nur noch vereinzelt in die Verteidigungszone der Hausherren. Kurz nach dem Wiederanpfiff war es erneut Sonthofens Neuzugang Lynnden Pastachak, der sich nicht zweimal bitten ließ: Im Alleingang kurvte er ums Tor der Gäste und versenkte die Scheibe unter der Latte – sein dritter Treffer des Abends. Drei Tore, drei Mal Pastachak – Hattrick komplett. Den Schlusspunkt setzte schließlich ERC-Stürmer Jochen Hartmann, der nach einer Traumvorlage von – wer hätte es gedacht – Lynnden Pastachak allein auf das Tor zulief und zur Freude der 556 Zuschauer zum 4:1-Endstand einschob.

Alles in allem war Forst ein sehr unangenehmer Gegner, und Sonthofen musste einiges in die Waagschale werfen, um den hart arbeitenden „Nature Boyz“ Herr zu werden. Großen Respekt hat sich unter anderem Sonthofens jüngste Reihe verdient: Die Stürmer Markus Walther (U20), Justin Weber und Philipp Zeiske sowie die Verteidiger Roman Zwicker und Marc Hindelang (U20) ließen nichts anbrennen und konnten auch nach vorne Akzente setzen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

0
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post 25 Buden! Torreiches Testwochenende für die Mammuts

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ERC Sonthofen BullsESC Kempten

Hart umkämpftes Derby: ESC Kempten gewinnt in Overtime mit 6:5 gegen Sonthofen

Kempten. (PM ESC) Irgendwie war es schon traditionsgemäß klar, dass der Nachbar...

By27. September 2025
ERC Sonthofen Bulls

ERC Sonthofen eröffnet neue Saison mit brisantem Auswärtsduell

Sonthofen. (PM ERC) In weniger als acht Wochen hat das Warten der...

By28. August 2025
ERC Sonthofen BullsESC Kempten

Starke Eishockeyallianz: Kempten und Sonthofen setzen Kooperation fort

Sonthofen. (PM ERC) Die Zusammenarbeit zwischen den Traditionsvereinen ESC Kempten und ERC...

By21. August 2025
ERC Sonthofen BullsTransfermarkt GER

Junges Verteidiger-Duo: Grillinger und Hindelang tragen ERC-Dress

Sonthofen. (PM ERC) Mit Aaron Grillinger und Marc Hindelang haben zwei „junge...

By18. August 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten