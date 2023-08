Sonthofen: Neue Arbeitspapiere fÃ¼r Adam Suchomer und Nicolas Neuber

Artikel anhören Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen kann zwei wichtige Spieler eine weitere Saison an die Hindelangerstraße binden. Die Defensive wird der 25...

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen kann zwei wichtige Spieler eine weitere Saison an die Hindelangerstraße binden.

Die Defensive wird der 25 Jahre alte Nicolas Neuber weiterhin verstärken. Der junge Ostallgäuer kommt aus der Jugend des EV Füssen und konnte über die Stationen Königsbrunn und Buchloe auch schon reichlich Bayernligaerfahrung sammeln. Seit der letzten Saison ist Nicolas eine sichere Bank in der Verteidigung der Schwarz-Gelben. Seine Offensivstärke und seine gute Übersicht auf dem Eis geben dem Spiel des ERC weitere große Qualität.

Seine erste komplette Saison beim ERC beginnt Adam Suchomer in diesem Jahr. Der 25-jährige Deutschslowake kann trotz seines jungen Alters schon auf viele Eishockeystationen zurückblicken und spielte neben einem Jahr in Kanada auch bei einer Vielzahl von Oberligisten. Adam stieß in der vergangenen Spielzeit in der Meisterrunde von den Kemptener Sharks zum ERC und konnte von Beginn an überzeugen. Der Linksschütze ist vielseitig einsetzbar und überzeugt durch seine Übersicht und seine starke Technik. Suchomer wird künftig mit der Nummer 25 auflaufen.

Somit konnten die ERC-Verantwortlichen zwei wichtige Positionen stark besetzen, um für die in wenigen Wochen beginnende Saison in der Eishockeylandesliga gewappnet zu sein.

