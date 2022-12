Sonthofen mit Aufholjagd in Burgau

Sonthofen. (PM ERC) Die „Jungs“ des ERC Sonthofen gewannen am Sonntagabend das Spitzenduell gegen den ESV Burgau mit 8:7. Auf ein schwaches zweites Drittel...

Sonthofen. (PM ERC) Die „Jungs“ des ERC Sonthofen gewannen am Sonntagabend das Spitzenduell gegen den ESV Burgau mit 8:7.

Auf ein schwaches zweites Drittel folgte eine Aufholjagd mit insgesamt sieben Sonthofnern Treffern, an denen -bis auf einen- Sonthofens #33 Marc Sill beteiligt war.

Die Partie begann mit einem Traumstart für die Gastgeber. Nach einer Sonthofner Regelwidrigkeit formierten sich die Hausherren im Powerplay und schon schepperte es im Kasten von ERC-Goalie Calvin Stadelmann. Eisbär Max Arnawa nutze das Zuspiel von David Zacher zur 1:0-Führung. Sonthofen ließ sich dadurch nicht verunsichern und nutzte das eigene Powerplay zum 1:1-Ausgleichstreffer durch Vladimir Kames, der von Marc Sill bedient wurde. In der Folge ging es hin und her. Dann ein Sonthofner Scheibenverlust an der gegnerischen blauen Linie, Burgau nahm das Geschenk dankend an und fackelte nicht lange, als David Ballner die Scheibe im Alleingang zum erneuten Führungstreffer einschob.

Im Mittelabschnitt bemühte sich der ERC, wirkte aber unglücklich in seinem Handeln. Sonthofen brachte einfach nichts Zählbares zustande und scheiterte durch individuelle Fehler oft an sich selbst. Burgau ließ Sonthofen machen und setzte gezielte Nadelstich in Form von Kontern, die in einer bemerkenswerten Weise zum Torerfolg der Gastgeber führten. So konnten die Hausherren bis zur Pause drei weitere Treffer platzieren. Jacob Schwarzfischer traf zum 3:1, Petr Ceslik zum 4:1 und David Zacher legte noch das 5:1 für die Mannen aus dem Landkreis Günzburg oben drauf.

Im letzten Drittel konzentrierte sich das Sonthofner Team wieder auf sein Spiel. Kurz nach Wiederanpfiff nahm Marc Sill Maß und verkürzte auf 2:5. Knapp zwei Minuten später legte Matyas Stransky das 3:5 nach, ehe Burgau erneut durch Ballner erst auf 6:3 und dann durch Ceslik sogar noch auf 7:3 erhöhte, obwohl Sonthofen eigentlich die spielbestimmende Mannschaft war. Wer dachte Sonthofen würde nach diesem Doppelschlag kleinbeigeben, wurde eines Besseren belehrt. Die Schwarz-Gelben drehten auf und starteten eine beispiellose Aufholjagd. Sie waren nicht mehr zu bändigen und brachten die gegnerische Verteidigung ein ums andere Mal zum Schwitzen. Acht Minuten vor Spielende ging es dann los, das schwarz-gelbe Feuerwerk: Zuerst traf Marc Sill im Doppelpack für die Oberallgäuer und verkürzte dadurch auf 5:7. Kurz vor Schluss nahm ERC-Coach Helmut Wahl dann Goalie Calvin Stadelmann vom Eis, um einen sechsten Feldspieler zu bringen. Das war eine goldrichtige Entscheidung, Sonthofen verkürzte nämlich durch Matyas Stransky sechzehn Sekunden vor Schluss auf 6:7. Kurz nach Wiederanpfiff nahm Sonthofens Coach erneut Stadelmann aus dem Spiel und blies mit sechs Feldspielern zum vermeintlich letzten Angriff mit sensationellem Erfolg, denn nur eine Sekunde vor der Schlusssirene glich Kristof Spican mit seinem Goldtreffer zum 7:7 aus. Burgau war mit dem Sonthofner Torreigen überfordert und ahnte für die folgende Verlängerung nichts Gutes. Sonthofen hingegen war bereit für den Siegestreffer und belohnte sich in Person von Marc Sill mit eben genau diesem zum Endstand von 8:7 aus Sicht des ERC Sonthofen.