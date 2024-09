Sonthofen: Erfolgreiches Heimspielwochenende trotz einer Niederlage

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen gewann am Freitagabend zu Hause gegen den Ligenkonkurrenten ERC Lechbruck mit 8:2. Sonthofens pfeilschneller Stürmer Dan Przybyla konnte...

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen gewann am Freitagabend zu Hause gegen den Ligenkonkurrenten ERC Lechbruck mit 8:2.

Sonthofens pfeilschneller Stürmer Dan Przybyla konnte in diesem Spiel mit drei Treffern überzeugen. Das zweite Heimspiel an diesem Wochenende gegen den höherklassigen ESC Kempten ging nur sehr knapp an die Römerstädter, woran auch der überragende Fabian Schütze im ERC-Tor seinen Anteil hatte.

Die gut 600 Sonthofner Zuschauer sahen am Freitag ein nicht unbedingt schönes, aber dafür sehr erfolgreiches Testspiel gegen die „Flößer“ des ERC Lechbruck, die mit nur zwei Reihen ins Oberallgäu reisten. Die Partie glich weniger einem Vorbereitungsspiel, beide Mannschaften nahmen das Kräftemessen sehr ernst. Auch die heimischen Fans waren von Anfang an lautstark dabei. Der erste Treffer blieb den Gästen vorbehalten. Kevin Loppado nutze einen schwarz-gelben Scheibenverlust zum Führungstreffer. Der ERC tat sich zunächst schwer Zählbares zu bewirken, konnte dann aber kurz vor Ende des 1. Drittels durch Denis Adebahr ausgleichen. Im Mitteldrittel kamen die Hausherren besser ins Spiel und erhöhten durch Ondrej Havlicek, Dan Przybyla und Jonas Gotzler auf 4:1. Im Schlussabschnitt bestimmten die Schwarz-Gelben das Spiel. Neuzugang Josef Slavicek, Dan Przybyla, Nicolas Neuber und wieder der hervorragend aufgelegte Dan Przybyla brachten es mit ihrem Torreigen auf ein deutliches 8:1, ehe Thomas Lochbihler für die Ostallgäuer den 2:8-Endstand markierte.

Zum zweiten Heimspiel am Sonntagabend gab der höherklassige Bayernligist ESC Kempten vor über 800 Zuschauern seine Visitenkarte in Sonthofen ab. Die Partie gegen den Kooperationspartner des ERC ging mit 1:2 denkbar knapp an die Gäste. Beide Mannschaften boten eine hart umkämpfte und für ein Vorbereitungsspiel ungewöhnlich harte Partie auf Augenhöhe. Der ERC kam wesentlich besser als am Freitag ins Spiel und hatte es mit einer spielerisch wie läuferisch starken Kemptner Mannschaft zu tun. Sonthofen ging in der siebten Spielminute im Powerplay durch Josef Slavicek in Führung. Leidtragender war Kemptens Goalie Danny Schubert, der für wenige Minuten in den Kasten der Gäste durfte, weil Torhüterkollege Xaver Nagel Probleme mit seiner Ausrüstung hatte. Kempten nutzte in der Folge eine Sonthofner Unübersichtlichkeit zum Ausgleich. Die Scheibe blieb an einem Sonthofner Schlittschuh hängen und nur Kemptens Stürmer Jonas Mikulic sah diese und netzte ein. Im Mittelabschnitt gab es Chancen auf beiden Seiten, zwei ungenutzte Penatys je Team und den zweiten Treffer der Gäste: ESC-Verteidiger Kevin Marquardt traf während einer Kemptner Überzahl mit einem verdeckten Schuss zum 2:1. Der letzte Spielabschnitt war geprägt von überwiegend Sonthofner Strafzeiten. Kempten konnte diese aber nicht nutzen und so blieb es beim 1:2-Endstand.