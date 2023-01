Sonthofen: Auf AuswÃ¤rtsniederlage folgt Heimsieg

Sonthofen. (PM ERC) Sonthofens Eishockey-Landesligist verliert am Freitagabend in Bad Tölz trotz einer 3:1-Führung gegen den SC Reichersbeuern, gewinnt aber das Rückspiel in Sonthofen...

Sonthofen. (PM ERC) Sonthofens Eishockey-Landesligist verliert am Freitagabend in Bad Tölz trotz einer 3:1-Führung gegen den SC Reichersbeuern, gewinnt aber das Rückspiel in Sonthofen in der Verlängerung mit 5:4.

Auswärts zeichnet sich Valentin Köcheler mit zwei Toren aus und Vladimir Kames dominiert im Heimspiel mit drei Treffern.

Die Auswärtspartie gegen Reichersbeuern sah für die Mannen um Coach Helmut Wahl bis zur Hälfte des letzten Drittels mit der komfortablen 3:1-Führung eigentlich ganz gut aus. Sonthofen war spielbestimmend, hatte zwar anfangs Schwierigkeiten mit der harten Gangart der Gastgeber, konnte sich dann aber akklimatisieren. Die 130 anwesenden Zuschauer -darunter ca. 20 stimmgewaltige Fans aus Sonthofen- sahen ein schnelles Spiel, das der ERC in den letzten zwölf Minuten durch einige Unachtsamkeiten aus der Hand gab. Die Torschützen auf Sonthofner Seite waren zweimal Valentin Köcheler und David Mische. Für Reichersbeuern trafen Robert Schatton, Maximilian Huber, Maximilian Hirschberger, Lukas Stauffert und den letzten Treffer ins „Empty-Net“ zum 3:5-Endstand aus Sicht des ERC Sonthofen platzierte Hausherr Peter Fischer. Kristof Spican vom ERC Sonthofen musste nach einem Bandenkontakt das Spiel verletzungsbedingt beenden. Seine Knieverletzung ist so schwerwiegend, dass der kampfstarke Stürmer für den Rest der Saison ausfallen wird.

Das Rückspiel am Sonntagabend in Sonthofen glich dem Auswärtsspiel vor zwei Tagen. Sonthofen war anfangs stark sowie spielbestimmend und ging durch ein Doppelpack von Vladimir Kames und dem Überzahltreffer von David Mische sogar mit 3:0 in Führung, ehe die Gäste aus Reichersbeuern mit ihren zwei Anschlusstreffern durch Johannes Fischer und Maximilian Hirschberger aufholten. Die Schwarz-Gelben antworteten eine gute Minute vor Schluss des zweiten Drittels mit dem vierten Treffer durch den sehr gut aufgelegten Vladimir Kames. Der ERC ließ im Schlussabschnitt -wie im Freitagsspiel auch- die Zügel lockerer und nutzte zu allem Überfluss die teils sehr guten Chancen nicht. Die Gäste hingegen trafen mit einer erstaunlichen Effektivität durch Maximilian Huber und Johannes Fischer zwei weitere Male und glichen die Partie zum 4:4-Zwischenstand aus. Die Entscheidung fiel dann in der Verlängerung nach nur 26 Sekunden durch den Überzahltreffer von Christian Engler zum 5:4-Endstand.

1516 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München