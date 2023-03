Sonntag im Rosenheimer ROFA-Stadion: Eishockeyfest mit Rekordkulisse – â€žAktion GrÃ¼nsonntagâ€œ mit 2000 Klatschpappen fÃ¼r die Einlaufshow!

Rosenheim. (PM Starbulls) Am Sonntag um 17 Uhr fällt im ROFA-Stadion die Scheibe zum ersten Bully des dritten Oberliga-Playoff-Viertelfinalspiels der Starbulls Rosenheim gegen die...

Rosenheim. (PM Starbulls) Am Sonntag um 17 Uhr fällt im ROFA-Stadion die Scheibe zum ersten Bully des dritten Oberliga-Playoff-Viertelfinalspiels der Starbulls Rosenheim gegen die Tilburg Trappers.

Die stolze Zuschauerzahl vom ersten Duell am Dienstag, als 4.023 Besucher einem spektakulären 4:3-Heimsieg beiwohnten, wird wohl deutlich getoppt werden und den bisherigen Rekordwert der laufenden Saison einstellen. Ob die Hausherren bei dem zu erwartenden Eishockeyfest am Sonntagabend gegen das vor allem physisch enorm starke und robuste Team aus den Niederlanden schon die Chance zum Einzug ins Halbfinale der Aufstiegs-Playoffs zur DEL 2 haben, entscheidet sich am Freitagabend in Tilburg.

Bereits am Mittwoch machten sich die Rosenheimer Eishockey-Mannschaft auf die über 800 Kilometer lange Reise in die niederländische Großstadt, wo am Freitag um 20 Uhr im mit knapp 3.000 Zusehern voraussichtlich ausverkauften Ijssportcentrum Stappegoor das zweite Duell der Playoff-Viertelfinalserie zwischen den Starbulls und den Tilburg Trappers angepfiffen wird. Seine Qualitäten hat die Mannschaft des niederländischen Eishockey-Topstandortes im ersten Duell mit den Starbulls am Dienstag bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die „Fallensteller“ zeigten, dass sie das wohl physisch stärkste Team der deutschen Oberligen sind, auch aus dem Nichts Tore erzielen können, taktisch clever und flexibel agieren, extrem abgebrüht spielen und mit Headcoach Doug Mason einen Meister seines Fachs hinter der Bande stehen haben.

Die spielerischen Vorteile lagen dagegen deutlich auf Rosenheimer Seite. Die Starbulls begeisterten die Zuschauer am Dienstag durch raffinierte Scheibenstafetten und schnelle Kombination, die zu zahlreichen hochkarätigen Torchancen führten. Trotzdem stand die Partie bis zur Schlusssirene auf des Messers Schneide und Tilburg war mehrfach nah dran am späten Ausgleichstreffer. „Es war schon am Dienstag schwer genug, am Freitag wird es noch schwerer. Uns erwartet dort die Hölle, damit müssen wir klarkommen“, weiß Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen. Seine Mannschaft wird im Tilburger Stadion von rund 250 Rosenheimer Fans im Gästefanblock unterstützt werden.

Aber auch in Rosenheim können Eishockeyfreunde live mitverfolgen, ob es den Starbulls bereits am Freitagabend trotz der schweren Aufgabe gelingt, sich mit einem Auswärtssieg den „Matchpuck“ für den Halbfinaleinzug zwei Tage später auf eigenem Eis zu erarbeiten. Im Fantreff Bulls28 unter dem Scholz-Naturstein-Tribünenblock des ROFA-Stadions wird das Spiel aus Tilburg auf Großbildleinwand ausgestrahlt. Die Liveübertragung – kommentiert in englischer Sprache – ist aber natürlich auch individuell auf www.sprade.tv buchbar.

Unabhängig vom Ausgang der Partie in Tilburg am Freitag wird am Sonntag zum dritten Duell der Viertelfinalserie (Spielbeginn 17 Uhr) eine Rekordkulisse in Rosenheim erwartet. Die stolze Zahl von 4.023 Besuchern am Dienstag wird wohl deutlich übertroffen werden und der bisherige Saisonrekordwert (4.127 Zuschauer im ersten Achtelfinalspiel gegen Leipzig) wackelt. Mit 5.022 Zuschauern wäre das ROFA-Stadion ausverkauft. Eintrittskarten – nur noch Stehplätze – sind buchbar auf www.starbulls.de/tickets und am Spieltag ab 15 Uhr an der Tageskasse erhältlich. Einlass ins Stadion ist um 15:30 Uhr. Die Rahmenbedingungen und die Eindrücke aus dem ersten Vergleich lassen ein spektakuläres Eishockeyfest erwarten.

Sollte ein viertes Spiel in der Serie notwendig werden, findet dieses am kommenden Dienstag um 20 Uhr in Tilburg statt. Eine alles entscheidende fünfte Partie würde am Gründonnerstag ab 19:30 Uhr im Rosenheimer ROFA-Stadion über die Bühne gehen.

„Aktion Grünsonntag“ 02.04.23 Spiel 3 gegen die Tilburg Trappers, 2000 Klatschpappen für die Einlaufshow!

Die Starbulls Rosenheim rufen alle Fans auf, sich am kommenden Sonntag in Grün zu kleiden, wenn das Team im ROFA Stadion gegen die Tilburg Trappers antritt. Das Spiel Nummer 3 im 1/4 Final Playoff ist für den 02.04.2023 um 17:00 Uhr angesetzt. Die Mannschaft hofft auf die Unterstützung der Fans, die durch ihre grüne Kleidung ein Zeichen setzen sollen.

Die Aktion „Grünsonntag“ soll die Mannschaft motivieren und den Spielern zeigen, dass die gesamte Region hinter ihnen steht. „Wir wissen, dass unsere Fans uns immer unterstützen werden. Mit dieser Aktion wollen wir alle zusammenbringen und ein einzigartiges Erlebnis für Spieler und Fans schaffen“, sagte Darwin Kuhn Leiter Sponsoring der Starbulls Rosenheim.

Um die Aktion zu fördern, werden 50 „Tölz wird grün“-Shirts vor dem Spiel am Fanshop verschenkt. Diese limitierten Shirts sind einzigartig und sollen die Fans zusätzlich motivieren, in Grün zu erscheinen. Die Shirts sind auf eine pro Person begrenzt und können nur vor Ort am Spieltag an der Fanshophütte abgeholt werden.

Auch werden 2000 Klatschpappen auf den Sitzplätzen und zusätzlich an den Treppen ausgelegt.

Wir bitten alle Zuschauer mit Klatschpappen beim Einlauf unserer Mannschaft die Klatschpappen mit dem Starbulls Logo nach oben zu halten und anschließen lautstark das Team zu unterstützen.

Die Starbulls Rosenheim hoffen auf eine positive Resonanz der Fans und dass alle Grün tragen werden. „Die Farbe Grün symbolisiert Hoffnung und Wachstum. Wir hoffen, dass unsere Mannschaft weiter zusammenwächst und erfolgreich sein wird. Wir bitten alle unsere Fans, in Grün zu kommen und uns zu unterstützen“, sagt Headcoach Jari Pasanen.

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich im Voraus bei allen Fans, die an der Aktion „Grünsonntag“ teilnehmen werden und hoffen auf ein großartiges Spiel gegen die Tilburg Trappers.

