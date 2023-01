Sonntag daheim gegen Deggendorf -SC Riessersee am Freitag in Memmingen zu Gast

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach der knappen und auch unglücklichen Heimniederlage nach Penaltyschießen letzten Freitag gegen Weiden und dem extrem wichtigen Auswärtssieg der Werdenfelser in...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach der knappen und auch unglücklichen Heimniederlage nach Penaltyschießen letzten Freitag gegen Weiden und dem extrem wichtigen Auswärtssieg der Werdenfelser in Höchstadt zeigte sich Pat Cortina mit der Ausbeute von vier Punkten zufrieden:

„Es waren zwei gute Spiele von meiner Mannschaft. Die Intensität in der Defensive war sehr gut. Gegen Weiden haben wir stark agiert und gegen diese sehr gute Mannschaft nur ganz wenige Chancen zugelassen. In Höchstadt ist es immer schwer zu bestehen, aber auch hier haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt. Natürlich haben wir auch die Tore in den richtigen Momenten geschossen. Wie am Freitag, war ich auch am Sonntag wirklich stolz auf meine Jungs.“

Am morgigen Freitag kommt es zum Auswärtsspiel des SC Riessersee beim wiedererstarkten ECDC Memmingen Indians. Die Allgäuer konnten binnen einer Woche zweimal den Klassenprimus Weiden bezwingen und bestätigen damit ihren Aufwärtstrend. In dieser Saison trafen beide Clubs bereits zweimal aufeinander, beide Spiele konnten die Garmisch-Partenkirchner für sich entscheiden.

Sonntag um 18 Uhr ist dann der Deggendorfer SC im Olympia-Eissportzentrum zu Gast. In diesem Spiel dürfen – sogar sollen – Plüschtiere für einen guten Zweck aufs Eis geworfen werden. Sobald der SCR das erste Tor erzielt, heißt es für die Zuschauer „Feuer frei“ und die mitgebrachten Plüschtiere können auf die Eisfläche geworfen werden. Der TeddyBearToss ist zu Gunsten von Humedica, die Organisation setzt sich weltweit für notleidende Kinder ein. Für weitere Informationen gibt es Nordfoyer am Sonntag einen Infostand von Humedica. Auch sind Plüschtiere am Fanstand des SCR erhältlich.

Tickets für das Heimspiel am Sonntag können über den Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 bestellt werden. Die Abendkasse ist 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet, zuzüglich einer Tageskassengebühr von € 1,00.

