Sonntag 13:00 Uhr legen die Hannover Scorpions los!

Mellendorf. (PM Scorpions) Bevor es auf dem Eis in der ARS Arena (Eisstadion Mellendorf) erstmalig wieder spannend wird, stellen die Hannover Scorpions ihr für...

Mellendorf. (PM Scorpions) Bevor es auf dem Eis in der ARS Arena (Eisstadion Mellendorf) erstmalig wieder spannend wird, stellen die Hannover Scorpions ihr für die Eishockeysaison 2022/23 neu formiertes Team den Fans und der Öffentlichkeit vor.

Von 13:15 bis 14:30 wird sich jeder einzelne Spieler in einem kurzen Gespräch präsentieren, ehe es dann in die Mannschaftskabine geht, um zu Beginn des Testspiels ab 16:00 rechtzeitig auf dem Eis stehen zu können.

Von 13:00 – 16:00 Uhr ist auf den Vorplatz einiges los. Hotdogs, italienisches Eis, Bratwurst, Crêpes und viele andere Angebote runden das bunte Rahmenprogramm ab. Für die kleinen ist ein Kasperletheater, eine Hüpfburg und von Zuckerwatte bis Popcorn alles vorbereitet.

Einige Hektik löste am Freitag früh noch Allan McPhersons Spielerpass aus, den der Slowakische Verband noch nicht frei gegeben hatte. Sportchef Eric Haselbacher: „Das war aber knapp“, als kurz bevor die DEB Geschäftsstelle in München schloss, die Freigabe rechtzeitig zum Testspiel gegen Kassel (Samstag 4. September 16:00 ARS Arena) vorlag.

Tickets für das Spiel zum Saisonauftakt gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter https://tickets-hannoverscorpions.reservix.de/events und selbstverständlich an der Tageskasse direkt am Stadion.