Sonderzugparty in Bietigheim: Schlittenhunde gegen Steelers mit 7:1-Kantersieg

Kassel. (PM Huskies) Mit über 800 Huskies-Fans im Rücken traten die Huskies am Sonntagabend in Bietigheim an.

Keck brachte die Nordhessen in Unterzahl in Front, Bietigheim konnte aber noch im Anfangsdrittel ausgleichen. Durch jeweils drei Treffer in den folgenden zwei Dritteln gingen die Huskies am Ende mit 7:1 als Sieger vom Eis. Nach einem Foul im Mittelabschnitt musste Torhüter Maurer vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht werden. Ihm geht es jedoch den Umständen entsprechend gut.

Früh im Spiel mussten die Gäste direkt in Unterzahl ran, machten aber das denkbar Beste aus der Situation: Keck konnte sich im Konter über den linken Flügel durchsetzen und traf per Shorthander zur 1:0-Führung (3.). Während die Schlittenhunde ihrerseits eine Überzahlsituation ungenutzt ließen, konnten die Steelers ihr zweites Powerplay diesmal selbst verwerten und ausgleichen (10.). In einem Huskies-Powerplay zum Drittelende war es McNeely, der beinahe den zweiten Shorthander des Abends erzielte, aber an Maurer scheiterte (17.). Auf der Gegenseite konnte Keck zwei Gelegenheiten nicht nutzen (19.).

Der Mittelabschnitt wurde ereignisreich. Erneutes Powerplay für die Nordhessen und diesmal klappt’s! Nachdem Wilde Sekunden zuvor nur den Pfosten traf, passte sein zweiter Abschluss perfekt ins rechte obere Eck zur 2:1-Führung (25.). Sekunden nach Wiederbeginn dann der Schockmoment: Dugan fuhr von der rechten Seite in Maurer und erhielt für sein Foul eine 5+Spieldauerstrafe. Maurer selbst wurde vorsichtshalber aufgrund einer Oberkörperverletzung ins Krankenhaus gebracht – Shilin ab dem Moment zwischen den Pfosten. In der 28. Minute konnte Weidner einen Distanzschuss von Schütz entscheidend abfälschen und somit die Überzahlsituation nutzen (28.). Doch die Huskies hatten noch nicht genug. Einige Minuten später behauptete Mieszkowski die Scheibe in der Rundung stark, legte zurück auf Hoelscher, welcher sich die Chance nicht nehmen ließ und auf 4:1 erhöhte (35.). Die Steelers bekamen noch vor Drittelende noch die Gelegenheit in Überzahl zu verkürzen, kamen aber nicht zum Torerfolg.

Im Schlussabschnitt machten die Huskies schließlich im Zwei-Minuten-Takt alles klar. In der 43. Minute sorgte Wilde mit einem Schuss von der rechten Seite für seinen Doppelpack, in der 45. Minute war es diesmal Garlent, der einen Schuss von Valenti entscheidend abfälschte und in der 47. Minute packte Bartuli, nach schöner Vorarbeit von Benson, endgültig den Deckel auf die Partie. Das Spiel war entschieden und verlor somit auch einiges an Fahrt. Rutkowski (51.) und Turgeon (55.) kamen noch zu Chancen auf den achten Treffer, Mnich wusste diese aber zu vereiteln. Somit durften die zahlreichen mitgereisten Huskies-Anhänger nach der Schlusssirene einen 7:1-Auswärtssieg bejubeln.

Tore:

0:1 Keck (SHG – 3. Min.)

1:1 Kemp (PP – Dugan, Schüle – 10. Min.)

1:2 Wilde (PP – Hoelscher, Valenti – 25. Min.)

1:3 Weidner (PP – Schütz, Rutkowski – 28. Min.)

1:4 Hoelscher (Mieszkowski – 35. Min.)

1:5 Wilde (Bodnarchuk, Turgeon – 43. Min.)

1:6 Valenti (Garlent, Schütz – 45. Min.)

1:7 Bartuli (Benson, Münzenberger – 47. Min.)

