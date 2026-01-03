Sonderzug-Sieg: Dresdner EislÃ¶wen holen starkes 5:2 bei den Adlern Mannheim

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Im ersten Spiel des neuen Jahres waren die Dresdner EislÃ¶wen bei den Adler Mannheim gefordert.

Ãœber 800 Fans begleiteten ihr Team mit einem Sonderzug von Dresden nach Mannheim und sorgten fÃ¼r lautstarke UnterstÃ¼tzung. Im Line-up der EislÃ¶wen kam es zu einigen VerÃ¤nderungen: Oliver Granz fÃ¤llt weiterhin verletzt aus, wÃ¤hrend Andrew Yogan, Simon Karlsson und Connor Korte in den Kader zurÃ¼ckkehrten. Nicht mit dabei waren Niklas Postel, Dane Fox, Tomas Sykora, Matthias Pischoff und Felix KrÃ¼ger. Im Tor startete Jussi Olkinuora.

Die erste Torchance der Partie gehÃ¶rte den GÃ¤sten, doch Mannheims Schlussmann war zur Stelle. Wenig spÃ¤ter zeichnete sich Olkinuora bei einer starken Aktion gegen einen Mannheimer aus. Die EislÃ¶wen agierten insgesamt sehr konzentriert und belohnten sich frÃ¼h: Nach einem sehenswerten Zuspiel von Ricardo Hendreschke traf David Suvanto in der siebten Minute zur Dresdner FÃ¼hrung. In der elften Minute kassierten die GÃ¤ste die erste Strafe der Partie, Austin Ortega musste wegen Hakens auf die Strafbank. Die Adler nutzten das anschlieÃŸende Powerplay und glichen durch Zachary Solow (12.) aus. Kurz darauf musste bei den Hausherren Dan Renouf wegen Behinderung auf die Strafbank, doch das Ãœberzahlspiel der Sachsen blieb ungenutzt. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels schlugen die EislÃ¶wen erneut zu und C. J. Suess erzielte die erneute FÃ¼hrung fÃ¼r die ElbestÃ¤dter. Mit dieser ging es in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt konnte Anthony Greco (22.) den Ausgleich erzielen. Doch die Antwort der Sachsen folgte prompt und Alec McCrea (23.) brachte die EislÃ¶wen wieder in Front. Lange Zeit blieb es bei dem Spielstand. In Minute 34 erhielt Suvanto eine Strafe wegen Beinstellens. Die Sachsen verteidigten gut und Olkinuora war wachsam zwischen den Pfosten. Wenig spÃ¤ter musste Mannheims Matthias Plachta aufgrund eines Stockschlags pausieren. Die EislÃ¶wen nutzten das Powerplay und Rourke Chartier (38.) baute die FÃ¼hrung aus. Mit dem 4:2 fÃ¼r Dresden ging es in die nÃ¤chste Pause.

Im Schlussdrittel verhinderte der finnische EislÃ¶wen-Schlussmann den Anschlusstreffer der Adler. Kurz darauf kassierte Dresdens Sebastian Gorcik eine Strafe wegen hohen Stocks. Die Sachsen verteidigten gut und Ã¼berstanden das Unterzahlspiel ohne Gegentreffer. Wenig spÃ¤ter musste bei den GÃ¤sten auch Justin Braun in die KÃ¼hlbox, da er zwei Minuten nach einem Check gegen die Bande kassierte. Mannheim drÃ¤ngte auf den Anschluss, aber ohne Erfolg. Dreieinhalb Minuten waren ich zu spielen, da nahm die Adler ihren Goalie zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Den Umstand des leeren Tores nutzte KapitÃ¤n Travis Turnbull zum 5:2-Sieg der EislÃ¶wen.

Gerry Fleming, Cheftrainer Dresdner EislÃ¶wen: â€žWir sind heute Abend richtig gut ins Spiel gekommen. Wir haben es einfach gehalten, die Scheiben tief gespielt und ihre Defensive zu Entscheidungen gezwungen. Dadurch haben wir Turnovers erzwungen und uns gute Chancen vor dem Tor erarbeitet. Das erste Tor war ein richtig starker Einsatz der Jungs. Mannheims Powerplay-Tor war ein echtes Tic-Tac-Toe â€“ sie haben dort viele verschiedene Varianten, das ist nicht immer leicht zu verteidigen. In Unterzahl haben wir im zweiten und dritten Drittel aber einen guten Job gemacht, wichtige SchÃ¼sse geblockt und zur richtigen Zeit die Saves bekommen. Die Adler sind ein gutes Team und haben im letzten Drittel noch einmal Druck gemacht, aber wir haben das gut Ã¼berstanden. Insgesamt habe ich mich sehr fÃ¼r die Mannschaft und unsere Fans gefreut. So viele von ihnen sind mitgereist und es war schÃ¶n, diesen Sieg fÃ¼r sie zu holen. Es war ein absolut verdienter Erfolg.â€œ

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!