Sommertraining mal anders â€“ Lausitzer JungfÃ¼chse auf Wasserski

Weißwasser. (PM Jungfüchse) Ferien heißt nicht gleich Sommerpause bei den Lausitzer Jungfüchsen, die Altersklassen U11 bis U17 bestreiten aktuell das Sommertraining bei Wake & Beach am Halbendorfer See.

Die besonderen Trainingseinheiten in den Ferien werden tatkräftig unterstützt vom Partner Wake and Beach Halbendorf. Nach der Landerwärmung auf dem Trimm-Dich-Pfad um den See geht es direkt auf das Wasser, hier lässt es sich Geschäftsführer & Inhaber André Böhme nicht nehmen den Mädchen und Jungen des Eissport Weißwasser e.V. das Urelement Wasser selber näher zu bringen.

Die Anlage lädt ein den Alltag für ein paar Stunden zu vergessen und das Gefühl von Freiheit zu genießen.

Neben dem Wakeboarden und Wasserski bietet Wake and Beach auch viele andere Möglichkeiten den Kopf frei zu bekommen. Ein Restaurant mit Dachterrasse und Seeblick lädt zum Verweilen ein, weiteres Highlight ist der Aquapark direkt neben der Wakeboardanlage, dieser zählt zu den größten Parks Ostdeutschlands. Für alle die es ruhiger angehen lassen wollen, die können nach Sonnenuntergang in den Ferien wochentags das Kino am See genießen.

Der Eissport Weißwasser e.V. bedankt sich recht herzlich bei Wake and Beach für das tolle Freizeitangebot für den Eishockey-Nachwuchs in der Sommerpause.

