Sommer mit Stil â€“ das angesagteste NÃ¤gel Design fÃ¼r sonnige Tage

Sommerfarben – welche Töne dominieren diesen Trend?

Der Sommer ist die ideale Jahreszeit, um dezente Farben hinter sich zu lassen und zu energiegeladenen Tönen zu greifen. Neonpink, Orange, Limettengrün oder Knallgelb gehören zu den absoluten Trendfarben. Beliebt sind auch Candy Nails – also zarte Pastelltöne wie Mint, Lavendel, Babyblau oder Pfirsich. Ein Nägel Design in diesen Nuancen wirkt nicht nur trendy, sondern auch verspielt und feminin. Es passt perfekt zu Sommerbräune und luftigen Looks – ob Kleid, Shorts oder Strohhut.

Warum eine Hybridmaniküre perfekt für den Urlaub ist

Sommer bedeutet Urlaub, Strand, Wasser und viele Aktivitäten im Freien. In diesen Bedingungen hält normaler Nagellack oft nicht lange – er splittert, verblasst oder nutzt sich schnell ab. Eine Hybridmaniküre hingegen bleibt bis zu drei Wochen lang makellos, was sie zur idealen Wahl für Reisen macht. Zusätzlich schützt eine gut gemachte Hybridschicht die natürliche Nagelplatte vor Sonne, Wasser und Sand. So sehen deine Nägel nicht nur schön aus, sondern sind auch bestens geschützt.

Die angesagtesten Nägel Designs dieser Saison

Florale Motive dominieren dieses Jahr – feine Blüten, Blätter und Ranken sind nicht nur auf Kleidung, sondern auch auf Nägeln zu sehen. Ebenfalls im Trend: Ombre Nails in warmen, sonnenuntergangsähnlichen Farben. Wer es etwas glamouröser mag, kann zu Glitzer, Chrome Effects oder metallischen Akzenten greifen – sie funkeln besonders schön im Sonnenlicht. Ein weiterer Hingucker: Negative Space Nails, bei denen ein Teil des Nagels durchsichtig bleibt. Dieses moderne Nägel Design wirkt minimalistisch und zugleich raffiniert.

Nägel auf Reisen – worauf solltest du achten?

Wenn du eine Reise planst, lohnt es sich, die Nägel entsprechend vorzubereiten. Vor dem Auftragen der Hybridlacke solltest du die Nagelhaut pflegen und die Form deiner Nägel anpassen. Eine Nagelfräser-Maschine ist dabei besonders hilfreich – sie sorgt für professionelle Ergebnisse, auch wenn du dein Nägel Design zu Hause selbst machst. Nimm außerdem eine pflegende Nagelhautcreme oder ein Nagelöl mit in den Urlaub – Sonne, Chlor und Salzwasser trocknen die Haut stark aus. Gepflegte Hände und Nägel sind das i-Tüpfelchen jedes Sommerlooks.

Fazit

Der Sommer ist wie gemacht für kreative Farbkombinationen und besondere Designs. Die Hybridmaniküre mit passendem Nägel Design bietet dir unzählige Möglichkeiten – von zarten Pastelltönen über kräftige Neonfarben bis hin zu verspielten oder floralen Mustern. Dank ihrer langen Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Wasser ist sie die perfekte Wahl für den Urlaub. Gönn deinen Nägeln in dieser Saison einen frischen Look – modisch, gepflegt und absolut sommerlich.