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HC Ambri-Piotta

Sommer-Freundschaftsspiele 2026/2027: Ambri testet gegen Schwenningen und nimmt am Turnier in Kaufbeuren teil

3. Juni 20261 Mins read84
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Ambrì. (PM HCAP) Der HC Ambrì-Piotta gibt das Programm der Sommer-Testspiele zur Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 bekannt.


Freitag, 14. August 2026: GDT Bellinzona Snakes gegen HC Ambrì-Piotta, 19:00 Uhr, Centro Sportivo Bellinzona

Freitag, 21. August 2026: EHC Visp gegen HC Ambrì-Piotta, 19:00 Uhr, Lonza Arena

Donnerstag, 27. August 2026: HC Ambrì-Piotta gegen SCL Tigers, 19:00 Uhr, Biascarena

Freitag, 28. August 2026: HC Ambrì-Piotta gegen Schwenninger Wild Wings, 19:00 Uhr, Chur

Mittwoch, 2. September 2026: HC Ambrì-Piotta gegen EHC Kloten, 19:00 Uhr, Centro Sportivo Bellinzona

Samstag, 5. September 2026: HC Ambrì-Piotta gegen Belfast Giants, Warrior Cup, Kaufbeuren

Sonntag, 6. September 2026: HC Ambrì-Piotta gegen TBD, Warrior Cup, Kaufbeuren

Donnerstag, 10. September 2026: SC Rapperswil-Jona Lakers gegen HC Ambrì-Piotta, 19:45 Uhr, Gottardo Arena

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