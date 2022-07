Sommer-Camps 2022 der Hockey-Academy Stuttgart bietet zum Ende der Sommerferien ein breites Angebot von der Laufschule bis zu den Girls-Camps

Stuttgart. (PM SEC) Der Stuttgarter Eishockey-Club bietet in seiner Hockey-Academy zum Ende der Sommerferien wieder ein breites Programm für Neueinsteiger und erfahrene Eishockey- Spielerinnen...

Stuttgart. (PM SEC) Der Stuttgarter Eishockey-Club bietet in seiner Hockey-Academy zum Ende der Sommerferien wieder ein breites Programm für Neueinsteiger und erfahrene Eishockey- Spielerinnen und -Spieler an.

Für alle Kurse ist jetzt eine Anmeldung möglich.

In zwei Hockey Camps werden Lauf- und Stock-Skills, Powerskating und Shooting & Scoring trainiert. Auch Athletik und Theorie stehen auf dem Programm. Für Goalies gibt es im Rahmen der Goalie Camps gesonderte Angebote. Nach dem Erfolg des ersten Girls Camps im Frühjahr wird es auch ein spezielles Camp geben, das sich speziell an Spielerinnen richtet. Auch hier gibt es ein spezielles Angebot für Goalies. Insbesondere an Kinder, die neu in den Sport einsteigen wollen, richtet sich das Laufschulcamp. An drei Nachmittagen werden diese spielerisch an den Sport herangeführt und trainieren ihre Lauftechnik und Koordination. Bei allen Angeboten darf natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen.

Die Angebote im Einzelnen:

• Girls Camp vom 22.08. bis 26.08.2022 (jeweils ganztags)

Für die Jahrgänge 2006 – 2014

• Laufschulcamp vom 25.08. bis 27.08.2022 (jeweils nachmittags)

Für die Jahrgänge 2015 – 2018

• Hockey Camp 1 vom 29.08. bis 02.09.2022 (jeweils ganztags)

Für die Jahrgänge 2006 – 2014

• Hockey Camp 2 vom 05.09. bis 09.09.2022 (jeweils ganztags)

Für die Jahrgänge 2006 – 2014

Die Anmeldung zu allen Angeboten erfolgt über die Homepage des Vereins unter https://www.stuttgarter-ec.de/.

Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Preisen und möglichen Rabatten.

Bei weiteren Fragen kann das Team der Hockey-Academy unter hockeyacademy@stuttgarter-ec.de erreicht werden.