„Solider Zwei-Wege-Verteidiger, der über jede Menge Erfahrung und Führungsqualitäten verfügt“ verstärkt die DEG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren erfahrenen Spieler unter Vertrag genommen.

Verteidiger: Andrew Bodnarchuk wechselt vom DEL2-Vizemeister Kassel Huskies an den Rhein. Der 37-jährige gebürtige Kanadier verfügt über einen deutschen Passund erhält einen Vertrag bis Sommer 2027. Insgesamt bestritt der Linksschütze in seiner langen Karriere 42 NHL- (vier Zähler) und starke 694 AHL-Begegnungen (198 Punkte).

Sportdirektor Rich Chernomaz: „Andrew Bodnarchuk ist ein solider Zwei-Wege-Verteidiger, der über jede Menge Erfahrung und Führungsqualitäten verfügt. Er ist defensiv stark und kann auch unter Druck gute Aufbaupässe spielen. Weitere Stärken sind sein Unterzahlspiel und seine Bereitschaft, Schüsse zu blocken. Andrew gibt unserer Defensive mehr Tiefe.“

Bodnarchuk: „Ich freue mich sehr, ein Teil der DEG zu werden. Meine Familie und ich mögen die Stadt sehr. Als Spieler der DEL und DEL2 fand ich auch die Halle und das Umfeld großartig. Ich hoffe, die Fans sind genauso gespannt und vorfreudig auf die neue Saison wie ich. Lasst uns gemeinsam die Dome zu einem aufregenden Ort machen!“

Über Andrew Bodnarchuk

Der Defensivmann wurde am 11. Juli 1988 in Drumheller, Kanada, geboren. In seiner Jugend spielte er bei den Dartmouth Subways. Bereits mit 18 Jahren bestritt er sein erstes AHL-Match für die Providence Bruins. 2008 etablierte er sich bei den Bruins, spielte 75 Partien und durfte in der darauffolgenden Saison auch fünfmal für die Boston Bruins in der NHL auflaufen. Nach insgesamt vier Spielzeiten bei den Bruins wechselte er 2012 für drei Jahre zu den Manchester Monarchs, bei denen er auch als Assistant Captain auflief. Darauf unterschrieb er für eine Saison bei den Columbus Blue Jackets (NHL), spielte aber auch für die Lake Erie Monsters (AHL) und Colorado Avalanche (NHL). Seine letzten beiden Spielzeiten vor seinem Wechsel nach Deutschland bestritt er für die Texas Stars (AHL).

In der DEL begann Bodnarchuk 2018 beim EHC München, mit dem er 2019 Deutscher-Vizemeister wurde. Nach zwei Jahren zog es ihn ins nahegelegene Nürnberg. 2023 entschied er sich schließlich für die Kassel Huskies und damit auch die DEL2. Insgesamt kommt er auf 242 DEL-Einsätze (60 Punkte) und 166 DEL2-Begegnungen (49 Zähler). Der DEG-Neuzugang ist 180 cm groß und 88 kg schwer. Bei den Rot-Gelben wird er die #4 auf dem Rücken tragen.

Herzlich willkommen, Andrew!

Rot-Gelbe Grüße

Die DEG