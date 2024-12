„Solche Tage gibt es schon mal“ – Lucas Lessio fÃ¼hrt die Krefeld Pinguine zum Sieg in Ravensburg

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben am Freitagabend einen wichtigen Auswärtssieg in der DEL2 eingefahren. In einem lange Zeit zähen Spiel bezwangen sie...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben am Freitagabend einen wichtigen Auswärtssieg in der DEL2 eingefahren. In einem lange Zeit zähen Spiel bezwangen sie die Ravensburg Towerstars mit 2:1 nach Verlängerung. Matchwinner waren Lucas Lessio mit beiden Treffern für den KEV und Goalie Felix Bick. Der Start verlief allerdings alles andere als nach Plan. Nach einem unglücklichen Fehlpass von Maximilian Söll auf Philip Riefers nutzte Jan Nijenhuis die Gelegenheit in der 6. Minute zur 1:0-Führung für die Gastgeber. In der Folge bestimmten die Towerstars das Spielgeschehen, doch Keeper Felix Bick hielt die Pinguine mit starken Paraden im Spiel. Auch im zweiten Drittel fand Krefeld zunächst nicht zu seinem gewohnten Rhythmus. Erst zwischen der 30. und 35. Minute gelang es den Schwarz-Gelben, sich im Angriffsdrittel festzusetzen. Zwingende Torchancen blieben jedoch weiterhin Mangelware. Im letzten Abschnitt wendete sich das Blatt. Die Pinguine erhöhten den Druck und wurden in der 52. Minute belohnt: Lucas Lessio setzte sich nach einem Solo gegen einen Towerstars-Verteidiger durch und überwand Goalie Ilya Sharipov mit einem gekonnten Rückhand-Schuss zum 1:1. In einer spannenden Schlussphase hatten beide Teams noch gute Möglichkeiten zur Entscheidung, konnten die Torhüter allerding kein weiteres Mal überwinden. In der Overtime machten die Pinguine dann kurzen Prozess. Nach 56 Sekunden war es erneut Lessio, der nach Vorarbeit von Davis Vandane und Max Newton goldrichtig im Slot stand und Sharipov auf der Stockhandseite zum 2:1-Siegtreffer bezwang. Mit ihrem Auswärtssieg konnten die Pinguine das Formtief der letzten Woche vorerst stoppen. Am Sonntag steht vor knapp 8000 Zuschauern das letzte Heimspiel vor Weihnachten an. Gegner ist der EC Bad Nauheim. Zahlen zum Spiel

RVT – KEV 1:2 n.V. (1:0, 0:0, 0:1/0:1)

Tore: 1:0 (5:50) Nijenhuis, 1:1 (51:29) Lessio (Niederberger, Kretschmann), 1:2 (60:53) Lessio (Vandane, Newton)

Schüsse: 25:15

Strafminuten: 10:8

Zuschauer: 2625 Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch „Ravensburg ist stark in das Spiel gestartet. Sie haben viele Turnover erzwungen und in dieser Phase konnten wir uns bei Felix Bick bedanken, dass er uns im Spiel gehalten hat. Ab dem zweiten Drittel waren wir nicht unbedingt spielerisch besser, aber wir haben mehr Energie auf das Eis gebracht. Ravensburg war trotzdem weiterhin strukturiert und es war dadurch sehr schwer Chancen herauszuspielen. Am Ende denke ich war das Ergebnis heute das Maximum, dass wir erreichen konnten. Solche Tage gibt es schon mal. Meine Jungs haben aber versucht hart zu arbeiten und mit einem guten Goalie im Tor, kann man dann auch in solchen Spielen punkten."

