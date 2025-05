â€žSolche Spieler suchen wir!â€œ – DEG verpflichtet Maximilian Faber

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen.

Von den Kassel Huskies wechselt Maximilian Faber zu den Rot-Gelben. Der Verteidiger hat bereits 411 Spiele in der DEL2 bestritten und dabei für einen Defensivspieler beachtliche 301 Punkte gemacht (69 Treffer, 232 Vorlagen). Dazu kommen 104 Partien in der DEL mit acht Zählern. Der 32-Jährige ist dreimal zum „Verteidiger des Jahres“ in der DEL2 gewählt worden und hat mehrmals Auszeichnungen für die meisten Punkte, Tore oder Vorlagen in dieser Liga erhalten. Der Rechtsschütze bleibt bis mindestens 2027 am Rhein und wird hier mit der Nummer 63 auflaufen.

DEG-Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Max Faber ist ein erfahrener Verteidiger, der uns in jedem Falle weiterhelfen wird. Als wir ihn angesprochen haben, hat er uns sofort vermittelt, dass er gerne zu uns kommen und ein Teil der neuen ‚DEG-Mission‘ werden möchte. Er kann auch Verantwortung in der Kabine übernehmen und die jungen Spieler anleiten. Genau solche Spieler mit dieser Einstellung suchen wir!“

Maximilian Faber: „Als die Anfrage kam, habe ich sofort zugesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal für die ‚große‘ DEG auflaufen würde, noch dazu in der DEL2. Ich möchte mithelfen, dass das neue Team zusammenwachsen und die DEG in der neuen Liga eine gute Rolle spielen kann. Außerdem freue ich mich, dass mein zweiter Sohn, der im August geboren wird, dann schon ein echter Düsseldorfer sein wird!“

Über Maximilian Faber

Der neue DEG-Defender wurde am 18. Mai 1993 in Hagen geboren. Er durchlief die Jugendmannschaften des Iserlohner EC, bevor mit 18 Jahren in die DNL-Mannschaft der Eisbären Berlin wechselte, in dieser Zeit aber auch in der Oberliga-Mannschaft von FASS Berlin zum Einsatz kam. In der Saison 2012/13 debütierte er für die Eisbären in der DEL. Es folgten mehrere Stationen, darunter einige mit Förderlizenzen: Die Eispiraten Crimmitschau (DEL2), Saale Bulls Halle und Füchse Duisburg (beides Oberliga), Heilbronner Falken und Dresdner Eislöwen (DEL2) sowie Krefeld Pinguine und Kölner Haie (DEL). In der Saison 2017/18 wechselte Faber zu den Löwen Frankfurt in die DEL2, für die er fünf Jahre auflief, das letzte als Kapitän. Danach folgten drei Spielzeiten für Kassel, die beiden letzten davon als Co-Kapitän. Nun führt er seine Karriere bei der Düsseldorfer EG weiter.

Seine Karriere in Zahlen

