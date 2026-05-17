Sofiene Bräuner bleibt auch in der Saison 2026/27 ein Miner!

Herne. (PM HEV) Mit Sofiene Bräuner kann der HEV die nächste Vertragsverlängerung bekanntgeben.

Der flexibel einsetzbare Stürmer wird weiterhin mit der Nummer 28 am Gysenberg auflaufen.

Sofiene Bräuner stieß in der vergangenen Saison erst später zum Team, fügte sich aber vor allem charakterlich direkt in die Mannschaft der Miners ein. Eine Verletzung warf den Stürmer zwar zurück, Bräuner arbeitete jedoch hart an seinem Comeback und überzeugte anschließend besonders im Saisonendspurt. Der 26-Jährige, der über die gesamte Saison hinweg auch defensiv wichtig für die Miners war, konnte sich in der Zwischenrunde schließlich mit acht Punkten in zehn Spielen belohnen.

Der gebürtige Freiburger kann flexibel sowohl als Außenstürmer als auch als Center eingesetzt werden und kam in der vergangenen Saison zudem in Über- und Unterzahlsituationen zum Einsatz.

„Sofiene ist überall variabel einsetzbar und zudem ein super Schlittschuhläufer. Außerdem kennen wir uns bereits aus unserer Zeit in Hannover, das ist natürlich ein Vorteil. Ich habe schon seit Jahren versucht, ihn wieder zurück in mein Team zu holen und bin froh, dass es jetzt funktioniert hat“, so HEV-Coach Lenny Soccio.

„Herne hat mir von Anfang an viel Liebe gegeben, wofür ich sehr dankbar bin. Und nun bin ich froh, dass ich die Chance habe, etwas zurückzugeben“, freut sich auch Sofiene Bräuner auf eine weitere Saison in Herne.

Aktueller Kader

Sturm:

Nick Ford, Bauer Neudecker, Christian Kretschmann, Dennis Palka, Marc Hofmann, Matteo Stöhr und Sofiene Bräuner

Verteidigung:

Justus Meyl, Raik Rennert, Vincent Grunewald und Christian Obu