SÃ¶rensen und Jobin fÃ¼r zirka 6 Wochen ausser Gefecht

Fribourg. (PM HC FG) Die beiden Stürmer der Drachen Marcus Sörensen und Gaëtan Jobin werden ihrer Mannschaft für eine Periode von zirka 6 Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Jobin musste sich nach einer Verletzung im Training einem operativen Eingriff am Finger unterziehen, Sörensen hat sich während der gestrigen Austragung in der Champions Hockey League ebenfalls an einem Finger verletzt.