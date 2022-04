Söderholm nach 2:0 Sieg gegen Tschechien: „Die Präsenz in den Zweikämpfen war sehr gut und Andy hat sehr gut gehalten im Tor“

München. (PM DEB) Das deutsche Eishockey-Nationalteam bezwang Tschechien am heutigen Nachmittag vor 4351 Zuschauern mit 2:0. Die Tore für das deutsche Team erzielten Daniel...

München. (PM DEB) Das deutsche Eishockey-Nationalteam bezwang Tschechien am heutigen Nachmittag vor 4351 Zuschauern mit 2:0. Die Tore für das deutsche Team erzielten Daniel Schmölz (Nürnberg Ice Tigers) und Mirko Höfflin (ERC Ingolstadt).

Die Nationalmannschaft wurde heute von Dominik Kahun als Kapitän und Start-Torwart Andy Jenike angeführt. Der Berliner Stürmer Danjo Leonhardt (ICE Hockey League-Meister mit Salzburg) feierte heute sein Nationalmannschaftsdebüt. Es fehlten hingegen Daniel Pietta, Torsten Ankert, Tobias Fohrler, und Daniel Pfaffengut. Alle bekamen eine wichtige Pause, da sie zum Teil Blessuren vom gestrigen Spiel davongetragen hatten.

Gleich zu Spielbeginn musste Jenike zweimal zeigen, dass er hellwach ist. Und das sollte sich auch fortsetzen. Doch nicht nur der Iserlohner Keeper war gut im Spiel. Auch sonst gelang dem deutschen Team ein wesentlich besser Start als in der gestrigen Partie. Mehrere gute Schusschancen wurden durch den Treffer von Daniel Schmölz in der sechsten Minute direkt veredelt. Der Nürnberger Torjäger nahm den Puck an der gegnerischen blauen Linie auf, zog über links Richtung Tor und traf über den Schoner von Tschechiens Keeper ins lange Eck. Dieser Treffer war das fünfte Länderspieltor von Schmölz im zehnten Spiel. Beeindruckende Quote! Nicht ganz so beeindruckend, aber mit 100 Prozent ebenfalls stark, die Fangquote von Andy Jenike im deutschen Tor.

Im Mittelabschnitt, so viel kann man an dieser Stelle durchaus vorwegnehmen. Passierte auf der Anzeigetafel bis auf ein paar Strafzeiten rein gar nichts. Die größte Chance hatte das deutsche Team. In Überzahl bediente Kapitän Kahun Mirko Höfflin zum Direktschuss und der hämmerte den Puck an die Lattenunterkante, von wo die Scheibe direkt wieder aus dem Tor sprang. Am Ende des zweiten Abschnitts hatten die Gastgeber eine leichte Drangperiode. Aber sie blieb stehen, die Null und die 100-prozentige Fangquote von Andy Jenike.

Und die hielt. Am Ende konnte der Goalie der Iserlohn Roosters alle 29 Torschüsse der Gastgeber abwehren. Der 30., der beinahe drin gewesen wäre, war ein Lattenknaller von Jakub Flek. Als die Tschechen dann alles auf eine Karte setzten und einen sechsten Feldspieler zugunsten ihres Torwarts brachten, dauerte es nur zehn Sekunden, ehe Mirko Höfflin aus dem eigenen Drittel heraus ins leere gegnerische Tor traf. Damit war der erste Sieg gegen Tschechien seit fast fünf Jahren quasi schon 89 Sekunden vor dem Ende besiegelt. Für den Shutout von Andy Jenike, den ersten in seinem vierten Einsatz im Nationalteam, mussten die Jungs noch ein bisschen arbeiten. Aber auch dies gelang. Ein rundum gelungener Abschluss der ersten Vorbereitungsphase auf die WM in Finnland im Mai.

Zum besten Spieler des deutschen Nationalteams wurde gewählt: Andreas Jenike (Iserlohn Roosters)

Stimmen zum Spiel

DEB-Sportdirektor Christian Künast über die 1. WM-Vorbereitungsphase: „Wir hatten eine sehr gute Phase 1, mit vielen Erkenntnissen. Es macht Spaß zu sehen, wieviel man von jedem Spieler zurückbekommt, wenn man ihnen Vertrauen und Verantwortung gibt, egal welche Rolle sie in ihrem Verein spielen.”

Bundestrainer Toni Söderholm: „Wir haben heute klarer gespielt. Der Spielaufbau ist uns gut gelungen, die Präsenz in den Zweikämpfen war sehr gut und Andy hat sehr gut gehalten im Tor. Wir sind auch im Vergleich zum Spiel gestern gut gewachsen.”

Daniel Schmölz über die Partie heute: „Wir sind heute viel besser aus der Kabine gekommen als gestern. Haben viel mehr die Zweikämpfe angenommen und gewonnen und zwei Tore mehr geschossen als die anderen.“