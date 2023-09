Artikel anhören München. (PM Red Bulls) Red Bull München musste sich zum Auftakt der Champions League bei Vítkovice Ridera mit 3:4 nach Penaltyschießen (0:0|1:3|2:0|0:0|0:1)...

München. (PM Red Bulls) Red Bull München musste sich zum Auftakt der Champions League bei Vítkovice Ridera mit 3:4 nach Penaltyschießen (0:0|1:3|2:0|0:0|0:1) geschlagen geben.

Vor 4.935 Zuschauern im tschechischen Ostrava erzielten Maximilian Kastner, Trevor Parkes und Austin Ortega in einem packenden Duell die Münchner Treffer.

Spielverlauf

Die Red Bulls starteten mit viel Tempo und waren zunächst klar überlegen. Vítkovice Ridera konnte sich kaum befreien, ließ aber keine Großchance zu und überstand die Drangphase schadlos. Den ersten Hochkaräter hatten die Münchner, als die Tschechen besser ins Spiel fanden – doch Andreas Eder verfehlte knapp (10.). Die Gastgeber hatten ihre besten Möglichkeiten während zwei Powerplays. Am deutschen Nationaltorhüter Mathias Niederberger war in den ersten 20 Minuten aber kein Vorbeikommen.

Vítkovice nach dem Seitenwechsel schneller auf Temperatur. Dominik Lakatoš traf nach 34 Sekunden zur Führung (21.), ehe Stuart Percy wenig später per Überzahl-Hammer das 2:0 nachlegte (22.). Die Red Bulls mussten den Doppelschlag verarbeiten, zeigten dann aber eine starke Reaktion und verkürzten durch Kastners Abstauber (30.). In der Schlussphase des Drittels lag der Ausgleich in der Luft, doch Vítkovices Schlussmann Lukáš Klimeš und der Pfosten standen dem 2:2 im Weg. Die Tschechen erst im Glück und dann eiskalt: Rastislav Dej erhöhte im Powerplay auf 3:1 (40.).

Das Team von Trainer Toni Söderholm drängte im letzten Drittel auf den Anschlusstreffer, doch Klimeš vereitelte weitere Möglichkeiten. In der 50. Minute war der Goalie dann chancenlos, weil es die Red Bulls in Überzahl stark spielten. Parkes machte im Abschluss alles richtig – nur noch 2:3 (50.). Der Druck hielt an und in der 53. Minute belohnte sich der deutsche Meister. Ortega erzielte bei Fünf gegen Drei das 3:3 – gleichzeitig das Ergebnis nach 60 Minuten.

In der Verlängerung spielten beide Teams nach vorne, trotz hervorragender Möglichkeiten sollte aber kein Treffer fallen. Das Penaltyschießen musste entscheiden. Percy sicherte den Gastgebern mit dem 29. Versuch den Zusatzpunkt.

Toni Söderholm: „Wir haben sehr gut angefangen und nach ihren Treffern ein gutes Comeback hingelegt. Es war ein wirklich hartes Spiel. Aber ich bin froh, dass wir zurückgekommen sind und noch einen Punkt geholt haben.“

Tore:

1:0 | 20:34 | Dominik Lakatoš

2:0 | 21:23 | Stuart Percy

2:1 | 29:41 | Maximilian Kastner

3:1 | 39:14 | Rastislav Dej

3:2 | 49:46 | Trevor Parkes

3:3 | 52:36 | Austin Ortega

4:3 | 65:00 | Stuart Percy

Zuschauer: 4.935

