So sehen die neuen Trikots der Starbulls Rosenheim aus

Rosenheim. (PM Starbulls) Die neuen Trikots der Starbulls Rosenheim für die DEL2-Saison 2026/27 sind da und können ab sofort online bestellt werden.

Voraussichtlich ab dem kommenden Freitag und damit pünktlich zum Vorbereitungsspiel gegen die Kassel Huskies werden die Jerseys auch vor Ort im Starbulls Fanshop bei GALERIA Rosenheim sowie am Merchandise-Anhänger an der SPIE Arena erhältlich sein.

Die wohl auffälligste Neuerung der neuen Jerseys ist vitagroup als neuer Brustsponsor. Darüber hinaus steckt das diesjährige Trikot voller kleiner Details, die es für die Fans in den kommenden Tagen und Wochen noch zu entdecken gibt. Dazu gehören unter anderem ein neu gestalteter Kragen mit Gummipatch sowie die bayerischen Rauten, die dezent im Verlauf in das Design integriert wurden.

Neben den offiziellen Heim- und Auswärtstrikots gibt es auch in dieser Saison wieder das von den Fans gestaltete Warm-up-Trikot. Das diesjährige Design stammt von Starbulls-Fan Matthias Schmid, der sich mit seinem Entwurf beim diesjährigen Design-Contest durchsetzen konnte.

Die Starbulls freuen sich darauf, die neuen Jerseys schon bald auf dem Eis und auf den Rängen der SPIE Arena zu sehen.