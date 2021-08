So lief der SWB Cup fÃ¼r die DÃ¼sseldorfer EG

Overtime-Sieg gegen Esbjerg im Spiel um Platz drei! Bremerhaven. (PM DEG) Zum Abschluss des swb-Cups in Bremerhaven hat die Düsseldorfer EG ihr Spiel um...

Bremerhaven. (PM DEG) Zum Abschluss des swb-Cups in Bremerhaven hat die Düsseldorfer EG ihr Spiel um Platz 3 gewonnen.

Sie besiegte nach einer überlegenen, aber weitgehend torlosen Begegnung die Dänen von Esbjerg Energy mit 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Beide Treffer durch Daniel Fischbuch. Wie beim gestrigen Match gegen Iserlohn fiel den zehn Stürmern und sieben Verteidigern das Toreschießen erneut zu schwer.

Das Team

Die DEG am Samstag mit einem Novum: Da Stürmer Jerry D’Amigo nach einem harten Check gestern heute geschont wurde und Stephen MacAulay (krank), Brett Olsen (erst zwei Trainingseinheiten) und Marc Zanetti (Reha) ebenfalls nicht dabei waren, spielten heute nur zwei Kontingentspieler für die Düsseldorfer: Der US-Amerikaner Kyle Cumiskey und der Schwede Victor Svensson. So werden die Rot-Gelben in der Saison sicher nicht auflaufen. Das Tor hütete erwartungsgemäß Mirko Pantkowski.

Das Spiel

Wie beim gestrigen Duell mit Iserlohn die DEG auch zu Beginn beim Scoring viel zu mühsam. Sie war dem Gegner läuferisch, spielerisch und chancentechnisch teils deutlich überlegen. Doch was nützt dies, wenn man das Tor nicht trifft. So führten die Dänen nach dem ersten Drittel überraschend mit 1:0, nachdem bei 9.08 ein Nachschuss an Pantkowski vorbei den Weg in die Maschen gefunden hatte. Die dezimierte DEG danach mit wütenden Angriffen, aber im ersten Drittel noch ohne Torerfolg.

Die Erlösung folgte erst zur Spielmitte. Über Nicolas Geitner und Marco Nowak kam die Scheibe zu Daniel Fischbuch, der aus spitzem Winkel den starken Esbjerg-Goalie Thomas Lillie mit einem trockenen Schuss überwinden konnte. Endlich das 1:1! Aber auch danach dasselbe Bild. Spielerisch war das über weite Strecken ein guter Auftritt, aber die Scheibe wollte oder konnte nicht in den Kasten. Auch bei drei Überzahlspielen – die Formationen wie gestern weitgehend ohne Defender auf dem Eis – sprang aus einigen Fast-Toren nichts heraus. Auch Esbjerg tauchte ab und an vor Pantkowski auf, aber nicht allzu häufig. Also ging das Spiel in die Verlängerung. Hier konnte die DEG einen Konter fahren. Victor Svensson bediente Daniel Fischbuch, und die 71 verwandelte eiskalt durch die Beine. Das 2:1 und damit der Sieg und damit Platz 3 beim diesjährigen swb-Cup in Bremerhaven.

Vernageltes Tor: DEG verliert zum Auftakt gegen Iserlohn Roosters

Bremerhaven. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat das Auftaktspiel des swb-Cup in Bremerhaven verloren. Gegen die Iserlohn Roosters unterlagen sie knapp mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Trotz einer Leistungssteigerung ab Minute 20 scheiterte das Team um Harold Kreis an der eigenen Chancenverwertung und am überragenden Iserlohner Keeper Andreas Jenike.

Das Team

Die Landeshauptstädter am Freitag ohne den erkrankten Stephen MacAulay, ohne Brett Olsen (erst zwei Trainingseinheiten mit dem Team), ohne Marc Zanetti und auch noch ohne den neuen Verteidiger, der das Team künftig verstärken soll. Die DEG dadurch mit nur drei Kontingentspielern (= Ausländerlizenzen) im Kader. Im deutschen Eishockey sicher eine Seltenheit.

Das Spiel

Die erste Chance der Begegnung hatte nach wenigen Sekunden die DEG, doch Daniel Fischbuch scheiterte an Andreas Jenike. Danach aber die Roosters mit mehr Druck und Chancen durch Luke Adam und Brent Raedeke. Die DEG konnte aber immer wieder einzelne Nadelstiche setzen. Glück hatten die weißen Rot-Gelben, als die Sauerländer bei der ersten DEG-Überzahl den Pfosten trafen. Wohl neu bzw. ausgeprägter in dieser Saison: Daniel Fischbuch spielt im Powerplay einen klaren „Quarter Back“, der die Scheiben verteilt. Im ersten Überzahlblock übrigens mit Fischbuch, Carter Proft, Victor Svensson, Jerry D’Amigo und Mike Fischer kein Defender. In der zweiten Formation dann immerhin einer: Kyle Cumiskey unterstützte Alex, Barta, Tobi Eder, Alex Ehl und Jakob Mayenschein.

Beide Überzahl-Situationen der DEG blieben leider ungenutzt. Iserlohn machte das wenig später besser, und der freistehende Casey Bailey traf aus kurzer Distanz unter die Latte (16:33). Der das Tor hütende Hendrik Hane hier absolut chancenlos. Aufregung dann kurz vor Drittelende: Cedric Schiemenz riss jubelnd die Arme hoch, doch sein Schuss an die Unterkante der Latte wurde nach Videobeweis nicht als Treffer gegeben. Mit einem 0:1-Rückstand ging es in die Pause

Im zweiten Drittel fielen keine Treffer. Dafür gab es eine zünftige Rauferei, bei der Jakob Mayenschein eine gute Figur machte. Beide Kontrahenten bekamen fünf Minuten, aber ohne anschließende Spieldauer. Das ist eine neue DEL-Regel. Die DEG in diesem Drittel insgesamt deutlich aktiver, aber ohne Effektivität im Torabschluss.

Im Schlussabschnitt ein ähnliches Bild wie in der vergangenen Woche. Beide Teams beackerten sich hartnäckig und durchaus nickelig. Da waren aus der Vorwoche noch einige Rechnungen offen. So gewann Daniel Fischbuch einen „Kampf“ gegen Joe Whitney deutlich nach Punkten. Im Spiel selbst wiederholte sich ein Muster. Egal, was die DEG auch tat, sie kam nicht an Jenike. Selbst bei einer doppelten Überzahl und Torwart-raus gegen Spielende fiel der erlösende Treffer nicht. Erstaunlich. Da Iserlohns Sven Ziegler wenige Minuten zuvor aus dem Gewühl den zweiten Treffer für die Sauerländer gemacht hatte, stand der Endstand fest. Die DEG kassierte ihre erste Niederlage der Vorbereitung und verlor 0:2 gegen die Iserlohn Roosters, Angesichts der Anzahl an Chancen absolut kein Beinbruch. So geht es morgen ab 16.00 Uhr um Platz 3.

Der Ausblick

Die weiteren Termine der DEG in der Vorbereitung:

Freitag, 27. August, 19.30 Uhr in Köln: Haie – DEG

Sonntag, 29. August, 00 Uhr in Düsseldorf (PSD BANK DOME): Düsseldorfer EG – Grizzlys Wolfsburg. Vorher Präsentation des Teams, anschließend Autogrammstunde!

Samstag, 4. September, 19.00 Uhr in Dresden (Dresden Cup): Dresdner Eislöwen – DEG

Sonntag , 5. September in Dresden (Dresden Cup): Spiel um Platz 3 (15.00 Uhr) oder Finale (18.30 Uhr) gegen Nürnberg oder Iserlohn.