So lÃ¤sst sich die Zeit ohne Stadionbesuch Ã¼berbrÃ¼cken

Anzeige Rasse, Klasse, Kampf um jeden Zentimeter Eis und eine exzellente Hexenkesselstimmung auf den Rängen, das macht den Eishockeysport so faszinierend. Im Moment sind...

Anzeige

Rasse, Klasse, Kampf um jeden Zentimeter Eis und eine exzellente Hexenkesselstimmung auf den Rängen, das macht den Eishockeysport so faszinierend. Im Moment sind allerdings bis auf Weiteres die Fans von Sportveranstaltungen ausgeschlossen.

Viele Fans sind traurig, weil sie die Speile ihrer Teams nicht live im Stadion verfolgen können. Die Alternative sind die TV-Übertragungen und Livestreams im Internet. So kann der Fan zumindest emotionslos die Spiele live verfolgen. Die DEL wird vom TV-Partner Magenta live übertragen. Hier kann der Fan jedes Spiel ausnahmslos live verfolgen. Und auch in der DEL2 hat man mit Sprade TV einen zumindest ansprechenden Streaming Partner gefunden. In den Oberligen Nord und Süd sind ebenfalls viele Klubs auf diesen Dienst eingestiegen. Eine gute Alternative, die den Vereinen auch noch etwas Geld in die Kassen spült. Im Vergleich zur letzten „normalen“ Saison hat man bei Sprade TV die Preise erhöht, wodurch den Vereinen fast fünf Euro pro Buchung zugutekommen.

Trotzdem sind die Fans immer wieder auf der Suche nach dem Kick und der Spannung. Eine interessante Alternative können Online Casinos sein. Der Markt bietet hier mittlerweile eine Fülle an Angeboten. Natürlich schaut jeder Spieler nach dem attraktivsten Bonus. Hier scheint der wheelz bonus ein echter Geheimtipp zu sein. Was aber steckt dahinter. Wir erklären es nachfolgend verständlich zusammengefasst.

Es beginnt mit dem Willkommensangebot. Es winkt ein 100% -Bonus von bis zu 300 US-Dollar plus 100 Freispiele. Dieser gilt, solange man Kunde bei Wheelz ist. Natürlich haben aktive Spieler Anspruch auf das gesamte Angebot an Aktionen und Belohnungen. Viele andere Online Casinos bieten ebenfalls einen Willkommensbonus. In diesem Fall ist er einfach zu bekommen. Mit der ersten Einzahlung hat man Anspruch auf den Willkommens Bonus. Außerdem bietet Wheelz 100 Freispiele – 10 pro Tag über zehn Tage. Sie können den Willkommensbonus für nur 10 US-Dollar beanspruchen, aber 100% Einzahlungsboni sind selten. Wie bei den meisten Boni wird der Einzahlungsbonus in Bonusgeld ausgezahlt und beinhaltet die Standard-35-fache Wettanforderung.

Weitere Highlights sind zum Beispiel regelmäßige Belohnungen, wodurch man stetig von Level zu Level aufsteigen kann. Außerdem gibt es für Mitglieder von Wheelz Loyalty, dem VIP-Programm, rund um die Uhr Cashback Angebote. Alle anderen Spieler erhalten gelegentlich Cashback-Belohnungen. Der Wert und die Häufigkeit von Cashback-Angeboten hängen vom Spielniveau ab. Spieler, die sich seltener anmelden, erhalten möglicherweise 1-2 Mal pro Jahr ein Cashback-Angebot, während Spieler, die regelmäßig auf der Website aktiv sind, fast jeden Monat Cashback-Prämien erhalten.

Spezielle Kampagnen und Werbeangebote offerieren immer wieder die Chance Freispiele zu erhalten. Als Mitglied wird man hierüber regelmäßig und automatisch informiert. Es besteht kein Zwang und jeder hat jederzeit die Möglichkeit seine Intensität zu erhöhen oder zu verringen. Ganz individuell, so wie es die Freizeit jedem erlaubt. Schließlich hat man nicht immer die gleiche Zeit, um diesem Hobby zu fröhnen.

Selbstverständlich handelt es sich auch hier bei diesem Online Casino um ein zuverlässiges Unternehmen, das seinen Ruf und seine treuen Kunden nicht verlieren möchte. Seriösität und Vertrauen spielen hier eine besonders große Rolle für die Betreiber. Das gilt selbstverständlich auch für die persönlichen Daten des Spielers und die Bezahlmöglichkeiten.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Anzeige