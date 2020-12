So haben Smartphones Sportfans 2020 das Leben erleichtert

Anzeige 2020 war wirklich kein einfaches Jahr für Sportfans. Ganz besonders die Eishockey-Gemeinde hatte zu leiden. Die DEL-Saison 2019/20 wurde im März abgebrochen, ohne...

2020 war wirklich kein einfaches Jahr für Sportfans. Ganz besonders die Eishockey-Gemeinde hatte zu leiden. Die DEL-Saison 2019/20 wurde im März abgebrochen, ohne dass ein Meister gekürt wurde.

Und auch Beginn der Saison 2020/21 wurde mehrmals verschoben und fand letztendlich im Dezember anstatt wie geplant im September statt. Stadionbesuche für Fans sind natürlich auch jetzt noch tabu. Ähnlich erging es aber auch den Fans anderer Sportarten. Wer normalerweise seine Freizeit damit verbringt, der Lieblingsmannschaft bei Auswärtsspielen hinterher zureisen oder am Stammtisch in der Sportkneipe über die neuesten Ereignisse im Stadion zu fachsimpeln, musste auf einmal viel Zeit totschlagen. Zum Glück halfen Smartphones dabei, die sportfreie Zeit ein wenig erträglicher zu machen.

Unterhaltung und Ablenkung

So konnten Smartphones im Alltag zumindest für etwas Ablenkung sorgen. Mit Streaming-Plattformen, sozialen Netzwerken und Onlinespielen lässt sich die Zeit auch irgendwie herumbringen, auch wenn sie natürlich die Aufregung bei einem großen Spiel nicht ersetzen können. Höchstens virtuelle Automatenspiele lassen das Adrenalin so in die Adern schießen wie ein nervenaufreibendes Turnier. Und so vertrieben sich nicht wenige Sportfans die Zeit mir Book Of The Dead oder anderen Slots. Genauso wie bei einer Partie Eishockey ist es dort unmöglich, den Ausgang einer Runde vorherzusagen. Und ebenso wie bei einer Meisterschaft steht bei einem Slot einiges auf dem Spiel, zumindest wenn nicht gerade kostenlos gespielt wird. Auf die Dauer ist Online-Glücksspiel natürlich kein guter Ersatz für den Sportbetrieb, aber eine kurze Durststrecke ließ sich so vielleicht überbrücken.

Nachrichten in Echtzeit

Die Ereignisse im Sport überschlugen sich im März und jeden Tag wurden neue Änderungen, Verschiebungen und Turnierabsagen bekannt. Sportfans wurden nur so von schlechten Nachrichten bombardiert und konnten kaum noch den Überblick behalten. Im Sommer war dann die Unsicherheit groß, wie es in der nächsten Saison weitergehen würde. Immer wieder mussten die Sportverbände ihre Planung ändern und an die neuen Gegebenheiten anpassen. Ohne eine App mit Sportnachrichten auf dem Smartphone wäre es für Fans kaum möglich gewesen, auf dem Laufenden zu bleiben. Viele von ihnen installierten daher erstmals eine solche Anwendung auf ihrem Gerät. Auch die Möglichkeit, Spiele per Livestream zu verfolgen, erwies sich für viele Fans als unersetzlich. Denn schließlich konnte nicht jedes sportliche Ereignis, bei dem die Fans aus dem Stadion gesperrt wurden, im Fernsehen übertragen werden. Auch in dieser Hinsicht erwiesen sich Smartphones daher 2020 als unverzichtbar.

Austausch mit Gleichgesinnten

Schließlich wurden Smartphones auch mehr als je zuvor zum Austausch mit Gleichgesinnten genutzt. Als Ersatz für die Stammtischrunde wurden zahlreiche WhatsApp-Gruppen ins Leben gerufen, auf denen Sportfans ihrem Frust Luft machen und über die weitere Entwicklung der Lage spekulieren konnten. Dieser Zusammenhalt war aufgrund der belastenden Situation besonders wichtig und half dabei, über emotionale Tiefs hinwegzukommen. Auch Webforen zu Sportthemen erlebten während der Pandemie einen Ansprung bei den Nutzerzahlen. Der Austausch über den Chat ist natürlich nur eine Notlösung, wäre aber ohne Smartphones in dieser Form vermutlich nicht möglich gewesen. Man kann also von Glück sprechen, dass die aktuelle Ausnahmesituation in eine Zeit fällt, in der die technische Entwicklung zumindest einige der Folgen für das Sozialleben abgefedert hat.

