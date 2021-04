So funktioniert ein Online Casino Bonus

Anzeige Der Bonus gehört seit Tag 1 zu beliebtesten Angeboten im Online Casino. Es handelt sich hierbei um zusätzliches Geld, das Ihrem Spielerkonto hinzugefügt...

Der Bonus gehört seit Tag 1 zu beliebtesten Angeboten im Online Casino. Es handelt sich hierbei um zusätzliches Geld, das Ihrem Spielerkonto hinzugefügt wird und an bestimmte Konditionen geknüpft ist. Das Bonusgeld kann ähnlich wie Echtgeld eingesetzt werden, allerdings sind bestimmte Spiele oft ausgeschlossen. Meist kann das Bonusgeld lediglich an Spielautomaten eingesetzt werden.

Ebenfalls zu beachten gilt, dass der Bonus meist an Umsatzbedingungen geknüpft ist. Dies bedeutet, dass der Bonus und die aus ihm entstandenen Gewinne nicht direkt ausgezahlt werden können, sondern erst dann, wenn der ursprüngliche Bonusbetrag in bestimmter Höhe eingesetzt wurde. Zur Veranschaulichung folgt nun ein Beispiel:

Ein Bonus von 100 €, der an eine 35-fache Umsatzanforderung geknüpft ist, muss zunächst im Wert von 3.500 € (100 € * 35) eingesetzt werden. Wenn Sie Ihren ersten Einsatz des 100 € Bonus tätigen und dabei 1 € einsetzen, sinkt der umzusetzende Betrag auf 3.499 €. So muss das Ganze weitergeführt werden bis die Umsatzanforderung komplett erfüllt ist. Wie man unschwer erkennen kann, muss man also mit dem Bonus einige Gewinne erzielen, damit dieser überhaupt 35-fach umgesetzt und ausgezahlt werden kann. Das ist nicht ganz einfach, weshalb ein Bonus niemals mit Echtgeld gleichgesetzt werden sollte. Sehen Sie den Bonus stattdessen als eine Art zusätzliche Chance, die Ihnen mit etwas Glück zu einem Gewinn verhelfen kann, ohne dass Sie Echtgeld einsetzen müssen.

Die besten Online Casinos bieten Ihnen besonders niedrige Umsatzanforderungen, damit Sie besser Chancen haben, diesen umzusetzen. Es ist stets ratsam, dass Sie als Spieler nicht auf die Höhe eines Bonus achten, sondern auch die Konditionen, insbesondere die Umsatzanforderungen, genauestens durchlesen, damit Sie sicher sein können, auf was Sie sich einlassen. Wir drücken die Daumen und wünschen Ihnen viel Glück beim Umsetzen Ihrer Boni im Online Casino!

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

