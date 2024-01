So erklÃ¤rt EisbÃ¤ren-Sportdirektor StÃ©phane Richer den Abgang von Rayan Bettahar

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin und Rayan Bettahar haben sich in beiderseitigem Einvernehmen auf eine vorzeitige Auflösung des laufenden Vertrags geeinigt....

Der Verteidiger verlässt die Berliner somit mit sofortiger Wirkung.

„Wir können Rayan aktuell leider nicht die Perspektive bieten, die er sich wünscht. Nach gemeinsamen Gesprächen hat er daher von uns die Freigabe für einen Wechsel erhalten. Wir danken ihm für das große Engagement, mit dem er sich jederzeit für die Eisbären eingebracht hat. Wir wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute“, so Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Rayan Bettahar kam Ende November 2022 von den Swift Current Broncos aus der kanadischen Western Hockey League ¬nach Berlin. Für den Hauptstadtclub absolvierte der Verteidiger in Summe 24 Partien in der PENNY DEL. Zudem lief er für die Lausitzer Füchse in 20 Spielen in der DEL2 auf. Ab sofort gehen die Berliner und Bettahar getrennte Wege. Diese Entscheidung wurde in beiderseitigem Einvernehmen getroffen.

Die Eisbären Berlin danken Rayan Bettahar für seinen Einsatz im Eisbären-Trikot und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.