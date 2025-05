„So einen Spieler wie ihn hat man gerne in seinem Team“ – Iserlohn Roosters bestÃ¤tigen Eirik Salsten

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben zur kommenden Spielzeit den norwegischen Center Eirik Salsten unter Vertrag genommen.

Der 30-Jährige Linksschütze spielte in der vergangenen Saison beim HC Energie Karlovy Vary in der tschechischen Extraliga und erreichte dort mit seinem Team das Viertelfinale der Playoffs (60 Spiele, 17 Punkte).

Das Engagement in Tschechien war Salstens erste Station außerhalb der norwegischen Liga, wo er seit 2010 als Profi spielte, vor seinem Wechsel nach Tschechien zuletzt sechs Jahre für die Storhamar Dragons. Mit Storhamar wurde Salsten 2024 nicht nur norwegischer Meister, sondern wurde auch als bester Spieler der Hauptrunde und Playoff-MVP ausgezeichnet. Insgesamt stehen 595 Spiele (347 Scorerpunkte) und zwei norwegische Meisterschaften in seiner Vita.

Darüber hinaus bringt er auch jede Menge internationale Erfahrung mit an den Seilersee: Für sein Heimatland absolvierte Salsten über 150 Länderspiele und war mit Norwegen zuletzt auch bei der Eishockey-Weltmeisterschaft dabei. Dort konnten die Norweger den Klassenerhalt in der Top-Division feiern. Außerdem absolvierte Salsten auch 22 Partien in der Champions Hockey League.

„Wir bekommen mit Eirik einen vielseitigen, erfahrenen Center, der sich für keinen Weg zu schade ist und sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt. So einen Spieler wie ihn hat man gerne in seinem Team, wenn es mal eng wird“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Salsten selbst brennt darauf, die Chance in der höchsten deutschen Spielklasse zu nutzen: „Man schaut in Norwegen durchaus auch in die DEL und stellt sich vor, wie es wäre, in Deutschland zu spielen. Ich freue mich sehr, dass ich diese Chance bekomme und will sie unbedingt nutzen. Die Gespräche mit dem Sportdirektor und Trainer haben mich sofort überzeugt. Iserlohn ist ein kleinerer Standort mit tollen Fans, ich freue mich schon sehr darauf, mit meiner Familie den Club und die Stadt kennenzulernen“, betont der norwegische Stürmer.

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker (verliehen).

Verteidigung: Colton Jobke, Stanislav Dietz, Colin Ugbekile, Nils Elten (U23), Johannes Huß.

Sturm: Taro Jentzsch, Julian Napravnik, Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23), Daniel Neumann, Manuel Alberg, Jakub Borzecki, Christian Thomas (CAN), Eirik Salsten (NOR).

Headcoach: Stefan Nyman

Assistant- und Development-Coach: Tony Zabel

Assistant- und Performance-Coach: Janne Kujala

Goalie- und Videocoach: Santeri Hilli

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV