Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + „So, da bin ich wieder“ – Kölner Haie deuten eine weitere Saison mit Mo Müller an
! +Kölner Haie

„So, da bin ich wieder“ – Kölner Haie deuten eine weitere Saison mit Mo Müller an

2. Juni 20261 Mins read306
Share
Moritz Müller nach dem Playoff-Aus der Haie - © by Sportfoto-Sale (DR)
Share

Köln. (EM) Deutet sich da eine wichtige Personalentscheidung bei den Kölner Haien an?

Mit einem Kurzvideo auf ihrem Instagram-Kanal deuten die Kölner Haie vermutlich die Vertragsverlängerung mit Kapitän Mo Müller an.

„So, da bin ich wieder“, sagt der 39- jährige mit einem schelmischen Grinsen in die Kamera.

Für die Kölner Fans ist klar, dass ihr Idol eine weitere Saison dranhängen wird. Zumal er auch auf der offiziellen Webseite der Domstädter im Kader geführt wird.

Nach dem Playoff-Aus hatte Müller die Fortsetzung seiner Karriere offengelassen. Zuletzt war er bei der Eishockey WM in der Schweiz für MagentaSport als Experte am Rande der Bande aktiv.
Schon kurz vor der WM hatte er gestanden, dass ihm das Loslassen doch schwerfallen würde.

Nun scheinen die Würfel gefallen zu sein.

So ganz offiziell verkündet haben die Haie die News noch nicht, aber ganz Köln rechnet mit einer zeitnahen Meldung und einem weiteren Jahr mit ihrem Captain Mo.

Über Moritz Müller
Moritz Müller ist Kapitän der Kölner Haie und mit 23 Jahren in Folge wäre er weiterhin dienstältester Hai im aktuellen Kader. Zudem war der Verteidiger auch viele Jahre Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2018, die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2023 und die dreimalige Teilnahme am Finale um die Deutsche Meisterschaft mit dem KEC. In der Saison 2022/2023 absolvierte Mo als zweiter Spieler der KEC-Historie sein 1.000 Spiel im Dress des KEC.
Mittlerweile steht der 38-Jährige bei 1.183 Einsätzen in der PENNY DEL und hat in diesen 50 Tore sowie 246 Assists beigesteuert. Einzig Mirko Lüdemann, der seine Schuhe von 1994 bis 2016 für die Haie schnürte, steht mit insgesamt 1.197 Einsätzen in Deutschlands höchster Spielklasse über Mo.

Mo Müllers Karriere in Zahlen

Source: Moritz Müller @ Elite Prospects

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Tölzer Löwen verpflichten Lukas Wagner

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +

Mailand erhält grünes Licht für Teilnahme am Spielbetrieb der ICEHL / Mountain Classic grundsätzlich beschlossen

Salzburg. (ICEHL9 Am Montag fand in Salzburg die ordentliche Generalversammlung der win2day...

By1. Juni 2026
! +Eisbären BerlinTransfer-News

Warum sich die Eisbären Berlin für eine Rückkehr von Gabriel Fontaine entschieden haben

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben sich in der Offensive verstärkt....

By1. Juni 2026
! +DEB-TeamHintergrund / InterviewsWM 2026

DEB-Aufsichtsrat tagt und handelt? MagentaSport Experte Rick Goldmann zieht ein ernüchterndes WM-Fazit aus DEB-Sicht

Zürich. (PM MagentaSport / EM) Mit dem für die Finnen krönenden Ende...

By1. Juni 2026
! +WM 2026

WM-Party abgesagt: Schweizer Schockstarre nach erneut gescheiterter „Goldmission“

Zurich. (PM MagentaSport) Der Finalfluch hält an: „Was für ein bitteres Ende...

By1. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten