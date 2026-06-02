„So, da bin ich wieder“ – Kölner Haie deuten eine weitere Saison mit Mo Müller an

Köln. (EM) Deutet sich da eine wichtige Personalentscheidung bei den Kölner Haien an?

Mit einem Kurzvideo auf ihrem Instagram-Kanal deuten die Kölner Haie vermutlich die Vertragsverlängerung mit Kapitän Mo Müller an.

„So, da bin ich wieder“, sagt der 39- jährige mit einem schelmischen Grinsen in die Kamera.

Für die Kölner Fans ist klar, dass ihr Idol eine weitere Saison dranhängen wird. Zumal er auch auf der offiziellen Webseite der Domstädter im Kader geführt wird.

Nach dem Playoff-Aus hatte Müller die Fortsetzung seiner Karriere offengelassen. Zuletzt war er bei der Eishockey WM in der Schweiz für MagentaSport als Experte am Rande der Bande aktiv.

Schon kurz vor der WM hatte er gestanden, dass ihm das Loslassen doch schwerfallen würde.

Nun scheinen die Würfel gefallen zu sein.

So ganz offiziell verkündet haben die Haie die News noch nicht, aber ganz Köln rechnet mit einer zeitnahen Meldung und einem weiteren Jahr mit ihrem Captain Mo.

Über Moritz Müller

Moritz Müller ist Kapitän der Kölner Haie und mit 23 Jahren in Folge wäre er weiterhin dienstältester Hai im aktuellen Kader. Zudem war der Verteidiger auch viele Jahre Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2018, die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2023 und die dreimalige Teilnahme am Finale um die Deutsche Meisterschaft mit dem KEC. In der Saison 2022/2023 absolvierte Mo als zweiter Spieler der KEC-Historie sein 1.000 Spiel im Dress des KEC.

Mittlerweile steht der 38-Jährige bei 1.183 Einsätzen in der PENNY DEL und hat in diesen 50 Tore sowie 246 Assists beigesteuert. Einzig Mirko Lüdemann, der seine Schuhe von 1994 bis 2016 für die Haie schnürte, steht mit insgesamt 1.197 Einsätzen in Deutschlands höchster Spielklasse über Mo.

Mo Müllers Karriere in Zahlen

Source: Moritz Müller @ Elite Prospects