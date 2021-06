So bereiten sich die Straubing Tigers auf die Saison 2021/22 vor

Straubing. (PM Tigers) Das Vorbereitungsprogramm der Straubing Tigers auf die Saison 2021/22 steht fest, in der diesjährigen Pre-Season absolviert die Mannschaft um Kapitän Sandro...

Straubing. (PM Tigers) Das Vorbereitungsprogramm der Straubing Tigers auf die Saison 2021/22 steht fest, in der diesjährigen Pre-Season absolviert die Mannschaft um Kapitän Sandro Schönberger insgesamt sieben Vorbereitungsspiele, davon sechs im heimischen Eisstadion am Pulverturm.

Los geht es am 13.08.2021, wenn zum mittlerweile zwölften Mal der Gäubodenvolksfest- bzw. Gäubodencup in Straubing ausgetragen wird. An diesem nehmen heuer die Nürnberg Ice Tigers, die Grizzlys Wolfsburg sowie der ERC Ingolstadt teil. Eine Woche später folgt ein „Innsbruck-Wochenende“, bestehend aus einem Auswärts- und einem Heimspiel gegen den HC TIWAG Innsbruck.

Im Anschluss daran folgen drei weitere Heimspiele innerhalb von acht Tagen gegen die Augsburger Panther, den EV Landshut sowie die spusu Vienna Capitals.

Nachfolgend das Vorbereitungsprogramm 2021/22 im Überblick:

Gäubodencup 2021

• Freitag, 13.08.2021 – 19:00 Uhr – Straubing Tigers vs. Nürnberg Ice Tigers

• Sonntag, 15.08.2021 – 19:00 Uhr – Straubing Tigers vs. Sieger/Verlierer Grizzlys Wolfsburg/ERC Ingolstadt

Pre-Season

• Freitag, 20.08.2021 – 19:30 Uhr – HC TIWAG Innsbruck vs. Straubing Tigers

• Sonntag, 22.08.2021 – 14:30 Uhr – Straubing Tigers vs. HC TIWAG Innsbruck

• Sonntag, 29.08.2021 – 14:30 Uhr – Straubing Tigers vs. Augsburger Panther

• Mittwoch, 01.09.2021 – 19:30 Uhr – Straubing Tigers vs. EV Landshut

• Sonntag, 05.09.2021 – 16:30 Uhr – Straubing Tigers vs. spusu Vienna Capitals

Stand: 16.06.2021 – Änderungen vorbehalten.