So bereiten sich die Iserlohn Roosters auf die neue Saison vor

Iserlohn. (PM Roosters) Der Sommerfahrplan 2025 der Iserlohn Roosters für die kommende Spielzeit steht: Neben der Teilnahme am Probonio Preseason-Cup in Kassel und am NRW-Cup am Seilersee finden zwei weitere Vorbereitungsspiele in der BALVER ZINN Arena statt.

Bevor die PENNY DEL-Saison am 12. September offiziell startet, absolviert das Team um den neuen Head-Coach Stefan Nyman eine abwechslungsreiche Vorbereitung.

Die Termine im Überblick:

09. August: Öffentliches Training mit Autogrammstunde @BALVER ZINN Arena

15. August: „Blindes-Huhn-Auswärtstour“ – Testspiel gegen einen noch geheimen Gegner; 19:30 Uhr

19. August: Grillfest für Dauerkarteninhaber*innen @BALVER ZINN Arena

23. August: Probonio Preseason-Cup 2025; Düsseldorfer EG vs. Iserlohn Roosters; @Nordhessen Arena, Kassel; 18:30 Uhr

24. August: Probonio Preseason-Cup 2025; Finale oder Spiel um Platz 3; @Nordhessen Arena, Kassel; 13:00 Uhr / 17:00 Uhr

30. August: NRW-Cup 2025; Iserlohn Roosters vs. Düsseldorfer EG; @BALVER ZINN Arena; 17:00 Uhr

31. August: NRW-Cup 2025; Finale oder Spiel um Platz 3; @BALVER ZINN Arena; 13:30 Uhr / 17:00 Uhr

05. September: Testspiel; Iserlohn Roosters vs. Grizzlys Wolfsburg; @BALVER ZINN Arena; 19:30 Uhr

07. September: Saisoneröffnung und Testspiel; Iserlohn Roosters vs. Kassel Huskies; @BALVER ZINN Arena; 14:30 Uhr

12. September: Saisonstart in die PENNY DEL 2025/26

