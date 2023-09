So bereiten sich die EisbÃ¤ren Regensburg auf die neue Saison vor

Artikel anhören Regensburg. (PM Eisbären) Immer näher rückt für Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg die neue DEL-2-Saison: Nun steht auch das Vorbereitungsprogramm der Domstädter fest. In...

Regensburg. (PM Eisbären) Immer näher rückt für Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg die neue DEL-2-Saison: Nun steht auch das Vorbereitungsprogramm der Domstädter fest.

In insgesamt sechs Begegnungen gegen vier Gegner testen die EBR vor dem Start in die neue Spielzeit. Drei Begegnungen steigen in der heimischen Donau-Arena, drei Mal treten die Oberpfälzer auswärts an. Dabei treffen sie auf die beiden Liga-Konkurrenten Bietigheim Steelers (nur auswärts) und Dresdner Eislöwen sowie auf den tschechischen Zweitligisten HC Baník Sokolov (jeweils Hin- und Rückspiel) und die Sterzing Broncos (Südtirol – nur zuhause).

Los geht es dabei schon früh im August: Zum Auftakt reisen die Eisbären am Freitag, 11. August, zu den Bietigheim Steelers. Der Klub, der nördlich von Stuttgart beheimatet ist, zählt in der anstehenden Saison zu den Liga-Konkurrenten der Regensburger. Nach zwei Jahren in der DEL kehren die Baden-Württemberger, die 2021 als Zweitliga-Meister der erste sportliche Aufsteiger in die deutsche Beletage seit 2006 waren, in die DEL 2 zurück. In der abgelaufenen Spielzeit hatten sie im Oberhaus den letzten Platz belegt, was den Abstieg bedeutete. In der neuen Saison dürfte der Klub zu den Top-Teams der Zweiten Liga zählen. Beginn in der dortigen Egetrans-Arena ist um 19:30 Uhr.

Auch im zweiten Spiel der Vorbereitung müssen die Regensburger auswärts ran: Am Freitag, 18. August, treten die Schützlinge von Trainer Max Kaltenhauser beim tschechischen Zweitligisten HC Baník Sokolov an. Bereits im Vorjahr hatten beide Teams in zwei Testspielen vor der Saison ihre Kräfte gemessen – beide Mannschaften gewannen jeweils ihr Heimspiel (Regensburg 4:1, Sokolov 4:3). Sokolov kommt aus einer schwierigen Saison: Hatten sie im Vorjahr noch das Play-off-Halbfinale knapp gegen den späteren Meister verloren, reichte es in der Folgesaison noch nicht einmal zum Play-off-Einzug. Spielbeginn beim Team aus der Karlsbader Region nahe der deutschen Grenze ist um 18 Uhr.

Schon am Donnerstag, 24. August, tritt Sokolov zum Rückspiel in der Donau-Arena an – das erste Regensburger Heimspiel in der Testspielphase. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Drei Begegnungen im August – drei im September

Weiter geht es dann allerdings wieder auf fremden Eis: Am Freitag, 1. September, gastieren die Domstädter beim DEL-2-Konkurrenten Dresdner Eislöwen. Vier Mal trafen beide Klubs in der abgelaufenen Spielzeit aufeinander, drei Mal siegten die ambitionierten Sachsen, die zu den Top-Adressen der Liga zählen. Los geht es in der dortigen Joynext-Arena um 19:30 Uhr.

Nur zwei Tage später, am Sonntag, 03. September, empfangen die Eisbären dann mit den Sterzing Broncos eine Mannschaft aus der länderübergreifenden „Alps Hockey League“, die in Österreich, Italien und Slowenien, die zweithöchste Spielklasse unterhalb der internationalen „ICE Hockey League“ (International Central European Hockey League) bildet. Die Südtiroler zogen in der abgelaufenen Saison ins Viertelfinale der Play-offs ein und fordern die Eisbären nun bereits ab 14:30 Uhr in der Donau-Arena.

Den Abschluss des Vorbereitungsprogramms bildet am Freitag, 8. September, das Rückspiel gegen Dresden vor eigenem Publikum. Die Partie in der Donau-Arena beginnt um 20 Uhr.

In Dauerkarten für die neue Saison sind die drei Test-Heimspiele mitinbegriffen. Weitere Ticketinfos zum Vorbereitungsprogramm folgen in Kürze.

Das Vorbereitungsprogramm der Eisbären Regensburg:

Freitag, 11. August 2023, 19:30 Uhr: Bietigheim Steelers x EBR

Freitag, 18. August 2023, 18 Uhr: HC Banik Sokolov x EBR

Donnerstag, 24. August 2023, 20 Uhr: EBR x HC Banik Sokolov

Freitag, 1. September 2023, 19:30 Uhr: Dresdner Eislöwen x EBR

Sonntag, 3. September 2023, 14:30 Uhr: EBR x Sterzing Broncos

Freitag, 8. September 2023, 20 Uhr: EBR x Dresdner Eislöwen